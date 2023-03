Meer Duitse Medien over de “New York Times” en de “Washington Post” bericht over de nieuwste waarnemingen in de herfst van de Anschlags over de Nord-Stream-Gasleitungen in de Oostzee. Voor alle Duitse berichten bevatten enkele interessante details. Auf der Grundlage der bekannten Erkenntnisse kan alldings von einer taxables Spur keine Rede sein.

Werd de Explosionen en de Nord-Stream-Pipelines bekannt?

Nach Onderzoek van de ARD-Hauptstadtstudio’s, de Magazins Kontraste, des SWR en der “Zeit” hebben een kans gekregen om de erkenningsgeschiedenis rond de Anschläge auf de Gasleitungen zusterammengetragen te laten gaan. Dus “soll” ein sechsköpfiges Kommando für die Sprengungen verantwortlich sein; die vorsichtige formulering die door de journalisten wordt verwend, die voor de ARD en voor de “tijd” en meer informatie over geschreven haben.

The Messages zufolge file die Gruppe aus onem Kapitän, twee Tauchern, twee Tauchassistenten en einer Ärztin. Zusammen sollen sie am 6. September – knappe drie Wochen vor den Explosionen – in Rostock een jacht gemietet haben. Nach Rückgabe des Schiffs werden gefinancierd door Spuren von Sprengstoff. Laut “Zeit” kon het beste van het beste zeggen, als de aandacht niet uitkwam op de tijd, en er waren aanwijzingen om te verwittigen. Dit is de meest glicherweise nur Speculatie. Als iemand zich verveelt, kan de Gruppe een legaat van Spur zijn.

Die jacht werd gesichtet in Wieck, een kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern, der von der Ostsee nur über den Bodden erreichbar ist, das Gewässer südlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Auch den Hafen der Dänischen Insel Christiansø nordöstlich von Bornholm soll das Schiff angelaufen haben.

Was het de Bundesanwaltschaft?

Nicht viel. Ik ben Mittwoch teilte sie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, zoss sie vom 18. tot 20. Januari “im Zusammenhang mit einer verdächtigen Schiffsanmietung” een duur van een Schiff heeft veel tijd nodig. Het beste van de gedachte, dat es zum Transport von Sprengsätzen worden verwend, die werd ontploft op 26. September 2022 en de Pijpleidingen, dus een Sprecherin der Behörde. Die Auswertung der beveiligde Spuren en Gegenstände dauere an. “De identiteit van de identiteit en de identificatie van de tatoeëerder sinds de goedkeuring van de laufenden Ermittlungen”, zegt hij over Karlsruhe. “Belastbare Aussagen hierzu, insbesondere zur Frage einer Staatlichen Steuerung, kon niet worden beïnvloed.”

En sterven Spuren in de Oekraïne?

Die een van de meest recente onderzoeken is die journalisten schrijven in hun artikelen, die ervoor zorgen dat “Spuren in Richtung Ukraine” worden gevolgd door “switchungen in Richtung Ukraine” deuten. Als Beleg führen ze een, dass die Firma, von der die Jacht gemietet wurde, “offenbar” zwei Ukrainern gehört. Dies seien Hinweise auf eine “Pro-Ukrainische Gruppe”.

Wirklich zeker weten dat deze Hinweise nicht. Het kan natuurlijk zijn dat de Ermittler over meerdere Spuren Verfügen, die “Richtung Ukraine” führen. Bislang is davon aber nichts bekannt.

Gibt es nicht nieuwe Erkenning van de Amerikaanse geheime dienst?

Es gibt entsprechende Messages, die alldings Ziemlich vage sind. Min of meer zeitgleich zu den Messages von ARD und “Zeit” erschienen Article in the “New York Times” and the “Washington Post”, danen zufolge es “neue” of “mehr” Geheimdiensterkenntnisse gebe, die Richtung Ukraine deuten würden. Beide Zeitungen spreken over een van de “pro-Oekraïense Gruppe”, die de Anschlag ausgeführt haben könnte. Hinweise, die van de Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj oder sein Umfeld den Befehl gegeben hätten of andere andere betrokken seien, gebe es nicht, schrijft de “New York Times”. De “Washington Post” stelt dat het “noch immer keine forensischen Beweise” is, dat een bestimmtes Land-wiesen is.

Die overkoepelende informatie over de nieuwste informatie, die bekend staat als de groep van “Gegner des Russian Präsidenten”, schrijft de “New York Times”. Het is mogelijk om Angaben tegen de Mitgliedern der Gruppe te houden, “of we sterven aan de operatie of hoe we het moeten doen”. Der Sicherheitsexperte Nico Lange huilt mit Blick op het artikel van “New York Times”, de US-Secret Services schine vor alle Hinweis wichtig gewesen zu sein, dass “keine Amerikaner of Briten” en dem Anschlag beteiligt gewesen seien.

Was ist eigentlich im September pasert?

In der Nacht van 25 tot 26 september werden drie van de vier Nord-Stream-pijpleidingen ostlich der Insel Bornholm ontsprongen in 70 tot 80 meter diep. Beide pijpleidingen zijn aus zwei Strängen; bij de jonge Gasleitung Nord Stream 2 werd Strang A beschadigd.

Zum Zeitpunkt der Explosionen waren beide pijpleidingen met gas gevuld, aber nicht in Betrieb. Wegen der Russische Kriegsdrohungen gegen die Oekraïne hatte die deutsche Seite die Zertifizierung von Nord Stream 2 im november 2021 ausgesetzt en am 22. Februari 2022 stopte, zodat Leitung nie in Betrieb ging. Der Lieferstopp über Nord Stream 1 begon in de zomer van 2022 en begon met angstaanjagende noternen Wartunen begründet, tot de Kremlin in september midden, het woord kan gasvliegen, solange die Sanktionen in Kraft seien.

Wer kon een interesse hebben om pijpleidingen niet te laten werken?

Beide pijpleidingen werden von Deutschland zolang pure wirtschaftliche Projekte dargestellt, aber das entsprach ni der Wahrheit. Waarschuwingen van osteuropäischen Staaten en aus den USA, dass Deutschland sich energiepolitisch von Russland abhängig mache, wurden von Berlin consequent genegeerd. Noch bei seinem Besuch in Washington Anfang februari 2022 vermied es Bundeskanzler Olaf Scholz, explizit mit Konsequenzen für Nord Stream 2 drohen, toen Rusland en Oekraïne angreifen sollte. De Amerikaanse president Joe Biden was in oorlog met zijn mening. Neben Scholz wees erop dat de Russische Panzer die Grenze zur Ukraine overheerste, “dann wird es Nord Stream 2 nicht längergeben”.

Der Satz zou in de Verenigde Staten zijn geciteerd, dat de VS achter de pijplijn-explosies heeft gesuggereerd, en dit is zo’n bemerking in India. Van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh, die in februari is verschenen, heeft de Amerikaanse marine-agent de pijpleidingen in de gaten gehouden, omdat hij nu een vraag heeft. In een interview, dat uit de “Berliner Zeitung” spreekt, is Geraune vollediger: “Die Leute, danes Unternehmen gehören, die Pipelines bauen, know die Geschichte”, zei Hersh darin beispielsweise. “Ich habe die Geschichte nicht von ihnen erfahren, aber ich habe schnell erfahren, dass sie es erfahren.” De basis voor de pijpleidingsexplosie is zo gewesen, dat de Verenigde Staten bang zijn, “dat Deutschland de Sanktionenwegen één van de winters in de war maakt”. Der Terrorexperte Peter Neumann rapporteerde het artikel van Hersh als ongeloofwaardig.

Een van de redenen waarom von Hersh zich in Polen en Oekraïne heeft gevestigd. Die gemeinsame basis voor de Solche Spekulationen is die Annahme, die deze Länder der Bundesrepublik zutrauen, nach dem Krieg erneut gemeinsame Sache mit Russland zu machen – een Folge von Jahrzehnten der Duitse Ostpolitik, die Nähe zu Moskau über die Interessen der östlichen EU-Partner stellte.

Wat is er toch met Rusland?

Die “New York Times” schrijft, es is niet duidelijk, welches Motiv der Kreml für einen solchen Anschlag gehabt haben könnte. Allerdings sind mögliche russische Motive breisels te bespreken. Dus als je weet dat Rusland de energieprijs in Europa betaalt in de hoge treiben wollte. Een andere Möglichkeit wäre, dass der Kreml den Bruch mit dem Westen unumkehrbar machen wollte. Het is niet denkbeeldig dat Poetin in het Westen met de Aktion demonstreerde, en de Angreifbar Pipelines sind. Dus schrieb der frühere Chief of Strategy of the Russians Ölkonzerns Gazprom Neft, Sergey Vakulenko, die Explosionen seien zeitlich mit der Einweihung einerOTHERS Ostseepipeline sisterammengefallen, über die Norwegian Gas nach Polen transportiert wird.

Wie met Blick auf die VS, de Oekraïne of Polen en alle dingen die een potentieel motief hebben, kan een Indizien voor een Russische Beteiligung zijn. Nach Angaben van “New York Times” heeft de VS een grote Hinweise auf eine Verwicklung der Russische Regierung.

Peter Neumann zag RTL en ntv, es handelde sich offenbar over een professionele plante Operation, die wahrscheinlich “eine Staatliche Connectung” habe. Als u geen beding heeft, kunt u een staat der opstellers zien, “over een grotere groep, die een staat nahestehen”.

Is een “False Flag”-operatie auszuschließen?

Beide operaties “onder valse vlag” werden absichtlich Spuren hinterlasen, um Ermittler en Öffentlichkeit in the Irre zu führen. Het is nu zo aussehen soll, als stammnen die Täter aus der Oekraïne, schließen die Duitse Behörden nach Angaben der “Zeit” nicht aus, stopten de Wahrscheinlichkeit aber klein. Der ARD die zich bezighield met “internationale Sicherheitskreisen” nicht ausgeschlossen, dass es sich auch um een ​​”False Flag”-Operation Handeln konne. Als je “offenbar” bent, kun je de basis leggen, die een aantal Szenario-aanvragen kan doen.

Wie heeft in het Westen regierungen die omsingeld zijn, wanneer de Hinweise naar het hart gaat, als Rusland achter de Anschlag-steckt?

De Amerikaanse militieanalist Anders Puck Nielsen heeft zich voor wahrscheinlich opgesteld, dat Rusland hintte naar Anschlag op Nord Stream. Als iemand die Annahme nicht teilt, sind seine weiteren Überlegungen interesant zijn: Er vindt niets überraschend, dass westliche Staaten nicht über eine russische Verwicklung sprechen wollen. Rusland heeft een hybride van Krieg tegen het Westen gevonden, heeft Nielsen in het YouTube-kanaal gezien. Ziel dieser hybriden Kriegführung sei es, Angst and Unsicherheit in westlichen Ländern te breitten, damit die Stimmung tegen de Oekraïne kippt. Nielsen betoogt dat in die situatie de situatie voor westerse politici kontraproduktiv, offen über russische operaties zu sprechen. “Wenn sie aus einem hybriden Angriff een grote Sache machen, dann würden sie dem Angreifer nur einen Gefallen tun.”