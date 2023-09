„Ich weiß nicht, ob es einen Vorteil hat, diese Fahrzeuge als Erste auf den Markt zu bringen“, sagte Frau Rajan. „Ich denke, es liegt an der Art und Weise, wie Sie in den Markt eintreten, und an der Rücksichtnahme, die Sie Ihren Kunden entgegenbringen.“

Auf dem Heimatmarkt von Toyota zeigten die Verbraucher wenig Interesse an batterieelektrischen Autos, und die Regierung zögerte, aggressiv auf Veränderungen in einer profitablen Branche zu drängen.

Das könnte ein Problem für japanische Autohersteller sein, die ihre Technologie traditionell im Inland verfeinert haben, bevor sie sie im Ausland vermarkteten, sagte Kazutoshi Tominaga, Geschäftsführer der Boston Consulting Group, die mit dem japanischen Handelsministerium zusammengearbeitet hat, um die nationale Politik für Elektrofahrzeuge zu gestalten.

„Wenn Japan als Markt nicht auf Elektrifizierung umsteigt, haben wir keinen Ort, um das Produkt zu testen“, sagte er.

Dennoch hat BYD zehn Händler in Japan eröffnet und plant, bis Ende 2025 100 zu haben. Das Unternehmen ging sogar so weit, im August ein Video zu veröffentlichen, in dem es chinesische Autohersteller aufforderte, „die alten Legenden abzureißen“, was weithin als Anspielung auf Japaner interpretiert wurde und westliche Autohersteller.