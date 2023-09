CNN

Eine Felsformation im Mississippi, die normalerweise nur mit dem Boot erreichbar ist, ist im zweiten Jahr in Folge zu Fuß erreichbar, da der Wasserstand sinkt.

Tower Rock ragt aus dem Mississippi River im Perry County, Missouri, südlich von St. Louis und etwa 25 Meilen nördlich von Cape Girardeau. Wenn der Wasserstand an einem nahegelegenen Flusspegel unter 1,5 Fuß fällt, wird so viel Untergrund freigelegt, dass Menschen zu Fuß zur Formation gehen können.

Veronica Merrell besuchte Tower Rock am vergangenen Wochenende und teilte in den sozialen Medien Fotos, die zeigten, wie mehrere Menschen den Weg zum Felsen machten.

„Wir haben uns vor unserer Fahrt die Pegel des Flusses angeschaut und wussten, dass er befahrbar ist“, sagte Merrell gegenüber CNN. „Ich bin am mächtigen Mississippi in einer kleinen Stadt in Missouri und Tennessee aufgewachsen, und es hat mir die Augen geöffnet, ihn so tief zu sehen.“

Der Wasserstand am nahegelegenen Pegel lag Anfang dieser Woche nahe Null, und kurzfristig ist keine signifikante Verbesserung zu erwarten, da in den zentralen USA extreme Dürre herrscht.

Nach Angaben der National Oceanic and Atmospheric Administration und des US Geological Survey liegt jeder Wasserstandsmesser entlang eines fast 400 Meilen langen Abschnitts des Mississippi vom Ohio River bis Jackson, Mississippi, auf oder unter der Niedrigwasserschwelle.

Tower Rock war letztes Jahr inmitten einer weiteren schweren Dürre begehbar. Aber der Wasserstand lag diese Woche sogar unter dem Niveau vom Oktober 2022, wie USGS-Daten zeigen.

Vor letztem Oktober war die Formation „im letzten Jahrzehnt wahrscheinlich nur ein- oder zweimal zugänglich“, sagte Steve Schell, ein Naturbiologe beim Missouri Department of Conservation, zuvor gegenüber CNN.

Merrell sagte, der Besuch in Tower Rock sei durch ihre kürzliche Lymphomdiagnose noch bedeutsamer geworden. Es „hat mir das Gefühl gegeben, mit der Kraft und Schönheit der Natur verbunden zu sein“, sagte sie, und „kam zu einer Zeit, als ich es am meisten brauchte.“

„Der niedrige Wasserstand des Flusses offenbarte seine raue Form“, sagte sie, „und ein anderes Erlebnis als bei höheren Pegelständen.“