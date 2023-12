Tourist bei Pariser „Terroranschlag“ in der Nähe des Eiffelturms tödlich erstochen, zwei weitere Personen verletzt

Ein Kriminaltechniker arbeitet am Tatort eines mutmaßlichen terroristischen Messeranschlags in Paris am 2. Dezember 2023, bei dem ein deutscher Tourist getötet und zwei weitere Menschen verletzt wurden.

Paris – Eine Person, die den französischen Behörden als radikaler Islamist mit psychischen Problemen bekannt ist, hat am Samstag im Zentrum von Paris einen deutschen Touristen erstochen und zwei Menschen verletzt, bevor sie festgenommen wurde, sagten Beamte.

Der Angriff ereignete sich in einer geschäftigen Nacht am Wochenende in der Nähe des Eiffelturms. Das Land war in höchster Alarmbereitschaft, da die Spannungen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas zunahmen.