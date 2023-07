Wechselhaftes Wetter, wenige Menschen am Strand, freie Hotelzimmer: Obwohl die meisten Bundesländer jetzt im Sommerurlaub sind, ist das Ferienland Mecklenburg-Vorpommern noch nicht ausgebucht. Touristen hoffen auf ein stabiles Wetterhoch.

Temperaturen von fast 20 Grad, bewölkter Himmel, Regenschauer, leere Strände: Das Wetter ist derzeit nicht gerade gut für die Urlaubsregion Mecklenburg-Vorpommern. Da der Trend zu kurzfristigen Buchungen gehe, habe das Wetter Einfluss auf die Entscheidung, wo man Urlaub mache, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Und das Wetter ist gerade ziemlich gemäßigt, wenn jemand einen Strand- und Badeurlaub plant.

Woitendorf äußerte sich vorsichtig hinsichtlich des Verlaufs der touristischen Hochsaison. Sein Eindruck ist, dass es jetzt, da in den meisten Bundesländern die Sommerferien begonnen haben, einen weiteren Anstieg der Auslastung der Unterkünfte gibt. Insgesamt ist es etwas ruhiger als in den sehr erfolgreichen Vorjahren, Campingplätze und Ferienwohnungen sind sehr gut ausgebucht.

Diese Unterkünfte sind in der Regel günstiger als ein Urlaub im Hotel und Sie können auch selbst kochen. Inflation, der Ukraine-Krieg und Zukunftssorgen prägen derzeit das Konsumklima in Deutschland erheblich.

In der Touristeninformation Heringsdorf auf der Insel Usedom hieß es, die günstigen Unterkünfte stünden wie schon in den Vorjahren auch in der Ferienzeit stark nachgefragt. Viele der Urlauber seien Stammgäste und Familien mit Schulkindern, sagte ein Mitarbeiter. In den Vorjahren waren selbst die sehr teuren Hotels im Hochsommer ausgebucht, sodass noch freie Kapazitäten vorhanden sind. Die erhöhten Preise sind bereits im Gespräch und gerade in den Restaurants merkt man, dass man sich zurückhält.

Das am Donnerstag veröffentlichte Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassen- und Giroverbandes meldete für 2021 eine deutlich gestiegene Umsatzrendite der Beherbergungsbranche in MV. Mit 21,1 Prozent erreichte sie eine Steigerung von 5,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr und einen neuen Allzeithöchstwert. Dies war vor allem auf hohe Zimmerpreise und eine konstant gute Auslastung in den Monaten ohne Corona-Beherbergungsverbot zurückzuführen. Das Küstenbundesland erzielte 2021 bundesweit die höchste Umsatzrendite. Die vorliegenden Daten ließen keine Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Lage der Unternehmen im Jahr 2022 zu, als steigende Energie- und Rohstoffpreise die Unternehmen auf eine harte Probe stellten, hieß es.

Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

