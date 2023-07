Tour de France: Vingegaard werd vergezeld door Fragen

Auf der letzten Alpenstage bricht Tadej Pogacar ein and verliert den Kampf um das gelbe Trikot. Voor geen enkele discussie zijn er discussies over Vingegaards Auftritt am Vortag im Zeitfahren.

Jonas Vingegaard waagde het om de Tour de France te sterven op zum zweiten Mal in Folge für sich entscheid. Stéphane Mahé/Reuters

Die Niederlage hatte sich schon am Dienstag abgezeichnet. Aber am Mittwoch, auf der letzten Alpine etappe van de Tour de France, erwischte es Tadej Pogacar knüppeldick. Am Col de Saisies, dem ersten von four Anstiegen, stürzte er. Weil Pogacar ohne Sonnenbrille fuhr, konnte anschliessend jeder herkennen, wie is ihm ging. Schon früh wirkte der Slowene ausgelaugt and Leer.