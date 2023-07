Für diese letzten Haarnadelkurven des Aufstiegs nach Saint-Gervais Mont-Blanc hatte sich das VAE-Team etwas Neues einfallen lassen. Einen Kilometer vor dem Ziel trat Tadej Pogacar an, um seinem Rivalen Jonas Vingegaard (Jumbo) ein paar Sekunden Vorsprung zu verschaffen, aber im Gegensatz zu den letzten Bergetappen blieb der Däne im Gelben Trikot dieses Mal ohne Schwierigkeiten nah dran. Also wurde Pogacar noch einmal langsamer – und etwa 500 Meter vor dem Ziel warteten zwei Teamkollegen darauf, dass er ihm den Sprint auferlegte, als wäre Pogacar der neue Jasper Philipsen. Aber auch das war vergebliche Mühe.

Am Ende dieser 179 km langen Bergetappe überquerten Pogacar und Vingegaard wie schon am Vortag in Morzine Seite an Seite die Ziellinie. Und dieses Mal mussten sie auch nicht um Bonussekunden kämpfen, denn sie waren längst vergeben – allen voran an den Tagessieger Wout Poels, der dem umstrittenen Bahrain-Team bereits den zweiten Tagessieg dieser Rundfahrt einbrachte.

Damit beträgt Vingegaards Vorsprung auf Pogacar nach den ersten schwierigen Etappen in den Alpen zehn Sekunden. Nach dem Ruhetag am Montag hat der Slowene noch zwei weitere gute Möglichkeiten, das Gelbe Trikot anzugreifen: zunächst im Zeitfahren am Dienstag, dann auf der schweren Etappe von Saint-Gervais nach Courchevel am Mittwoch; Anschließend geht es unter anderem über den Col de la Loze, mit 2303 Metern der höchste Punkt dieser Tour. Dort dürfte es ähnlich eng zugehen wie in den vergangenen Tagen, denn nicht nur die beiden Kapitäne wirken ungefähr gleich, sondern auch ihre wichtigsten Helfer.

Der große Verlierer der Alpenetappen dieses Wochenendes war der Australier Jai Hindley, Kapitän des deutschen Bora-Teams. Er fiel vom dritten auf den fünften Gesamtrang zurück und liegt nun 67 Sekunden vom Podium entfernt; Dritter wurde nun der Spanier Carlos Rodriguez (Ineos). Hindley war zu Beginn der Etappe am Samstag in einen Massenunfall verwickelt, der sich offenbar am Ende niederschlug, da er beim letzten harten Anstieg ungewöhnlich früh aus der Favoritengruppe ausschied. Und auch am Sonntag waren die Nachwirkungen des Sturzes zu spüren – Hindley verlor erneut Zeit auf seine Konkurrenten. Zudem stürzte sein wichtigster Helfer, Emanuel Buchmann, in der letzten Abfahrt des Tages, konnte die Etappe aber noch zu Ende bringen.