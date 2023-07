Als das Peloton die Champs-Élysées zur letzten Runde hinunterfuhr, tat Jonas Vingegaard etwas, was er bei dieser 110. Tour de France so gut wie noch nie getan hatte: Er fiel zurück – zusammen mit all seinen Teamkollegen. Und während sich der Belgier Jordi Meeus vom deutschen Team Bora-Hansgrohe im Kampf um den prestigeträchtigen Tagessieg überraschend gegen den Favoriten Jasper Philipsen durchsetzte, genoss Vingegaard die letzten Meter dieser Tour Seite an Seite mit seinen Kollegen.

Zum zweiten Mal in Folge hat der Däne die Tour de France gewonnen, zum zweiten Mal in Folge vor dem Slowenen Tadej Pogacar. „Es war dieses Jahr ein unglaublicher Kampf. Es war wirklich schwer, ihn zu schlagen“, sagte Vingegaard am Abend zuvor. Im vergangenen Jahr betrug sein Vorsprung auf Pogacar nach drei Wochen 2:43 Minuten, dieses Mal waren es fast siebeneinhalb Minuten, nachdem der Slowene auf der Königsetappe ausfiel. „Ich habe mich selbst kaputt gemacht. Niemand sonst“, gab Pogacar zurück. Zumindest hatte der Slowene am Samstag einen versöhnlichen Abschluss, als er die letzte schwere Bergetappe durch die Vogesen gewann.

Für Vingegaard hingegen lief alles nach Plan, insbesondere auf der Königsetappe und in seinem unwirklichen Einzelzeitfahren, als er Pogacar um 1:38 Minuten hinter sich ließ. Er könne die Zweifel an seiner Leistung verstehen, sagte er während der Tour, schließlich hätten er und Pogacar viele Kletterrekorde aus der dunklen Ära ihres Sports unterboten. Aber er nehme nichts, betonte Vingegaard, was er seiner zweijährigen Tochter nicht geben würde.

Mit dem deutschen Team Bora feierten sie unterdessen den unerwartet erfolgreichen Abschluss dieser Tour. „Mit einem Sieg haben wir heute überhaupt nicht gerechnet“, sagte Teamchef Ralph Denk: „Dass Jordi Meeus hier als unbekannter Sprinter gewinnt – ein Riesenerfolg für uns.“ Bora hatte bereits in der ersten Woche der Tour Erfolge gefeiert, als der Australier Jai Hindley eine Etappe in den Pyrenäen gewann und einen Tag lang das Gelbe Trikot tragen durfte. Ein Podium für den Kapitän war das Ziel, das unter anderem aufgrund eines Sturzes von Hindley in den Alpen nicht zustande kam; in der Gesamtwertung belegte er schließlich den siebten Platz.