Am 1. Juli 2023 startet das größte Radrennen der Welt, die Tour de France. 22 Teams mit jeweils acht Fahrern kämpfen sich über 21 Etappen durch Frankreich bis zum Ziel auf den legendären Champs-Elysee in Paris. Auch in diesem Jahr wird die Tour de France 2023 wieder von Millionen Menschen an der Strecke sowie im TV und Livestream verfolgt.

Sie sind ein großer Fan der Tour de France und möchten das größte Radsportereignis des Jahres live verfolgen? Wir verraten Ihnen, wo die Tour de France 2023 live im TV und Live-Stream übertragen wird.

Tour de France im TV und Live-Stream: Hier sehen Sie alle Etappen live im Free-TV

21 Etappen, drei Wochen, 3.400 Kilometer – die Tour de France ist für die 176 Radfahrer eine echte Höllenfahrt. Der Start erfolgt dieses Jahr in Spanien, in der Stadt Bilbao. Nach zwei Etappen im Baskenland führt die Route zurück nach Frankreich. Durch die Berge der Pyrenäen, des Zentralmassivs, des Jura, der Alpen und der Vogesen geht es nach Paris.

Auch in diesem Jahr können sich die Zuschauer auf einige Klassiker freuen. In der ersten Woche gibt es bereits eine Etappe hinauf zum Col du Tourmalet, am französischen Nationalfeiertag (14. Juli) steht eine Bergankunft am Grand Colombier an. Das „Dach der Tour“ erreichen die Radprofis auf der 17. Etappe mit dem Col de la Lotze (2304 Meter). Besonderheit in diesem Jahr: Es gibt nur ein kurzes Einzelzeitfahren, dafür aber unzählige Bergetappen.

Die spannenden Rennen durch die wunderschöne Landschaft Frankreichs werden in Deutschland von zwei Sendern übertragen. Sowohl Eurosport als auch die ARD zeigen die Etappen der Tour de France im TV und Livestream. Während Eurosport jede Etappe von Anfang an zeigt, beginnt die ARD meist deutlich später und zeigt die letzten Kilometer im Free-TV.

Wer aber nicht auf die ARD-Übertragung verzichten möchte, kann den Etappenstart der Tour de France im Livestream der ARD auf Sportschau.de und in der ARD-Mediathek verfolgen. Moderator ist Michael Antwerpes, Reporter Florian Naß. Als Experte ist Ex-Profi Fabian Wegmann dabei.

Die Tour de France auf Eurosport und ARD

Eurosport wird seinem Ruf als Radsportsender gerecht und hat sich die Übertragungsrechte für insgesamt 54 Länder gesichert, in 38 Ländern sogar exklusiv. Alle Etappen der Tour de France ohne Werbeunterbrechungen sind auch live auf Discovery+ zu sehen. Darüber hinaus bietet Eurosport ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Experten. Für viele vielleicht überraschend: Die Tour de France ist auch auf DAZN zu sehen. Die Eurosport-Übertragung gibt es bei DAZN. Eurosport-Kommentator ist Karsten Migels, als Experten sind die ehemaligen Profis Jens Voigt und Bernhard Eisel an Bord.

Wer die Tour de France in der Vergangenheit verfolgt hat, wird überrascht sein, dass das ZDF nicht mehr Teil der Übertragung ist. ARD und ZDF übertrugen bis 2007 alle Rennen, doch nach mehreren Dopingskandalen mit deutschen Fahrern beendeten sie ihr Engagement endgültig. Eurosport blieb der Tour de France treu, die ARD kehrte 2015 in einer abgespeckten Version zurück.

Tour de France 2023 – die Etappen im Überblick

Etappe 1: Bilbao – Bilbao (182 km), Samstag, 1. Juli

Etappe 2: Vitoria-Gasteiz – Saint-Sebastien (209 km), Sonntag, 2. Juli

Etappe 3: Amoebieta-Etxano – Bayonne (187 km), Montag, 3. Juli

Etappe 4: Dax – Nogaro (182 km), Dienstag, 4. Juli

Etappe 5: Pau – Laruns (163 km), Mittwoch, 5. Juli

Etappe 6: Tarbes – Cauterets (145 km), Donnerstag, 6. Juli

7. Etappe: Mont-de-Marsan – Bordeaux (170 km), Freitag, 07. Juli

Etappe 8: Libourne – Limoges (201 km), Samstag, 8. Juli

Etappe 9: Saint-Leonard-de-Nobalt – Puy de Dome (182 km), Sonntag, 09. Juli

Ruhetag: Montag, 10. Juli

Etappe 10: Vulcania – Issoire (167 km), Dienstag, 11. Juli

Etappe 11: Clermont-Ferrand – Moulins (180 km), Mittwoch, 12. Juli

Etappe 12: Roanne – Belleville-en-Beaujolais (169 km), Donnerstag, 13. Juli

Etappe 13: Chatillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier (138 km), Freitag, 14. Juli

Etappe 14: Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil (152 km), Samstag, 15. Juli

Etappe 15: Les Gets les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km), Sonntag, 16. Juli

Ruhetag, Montag, 17. Juli

Etappe 16: Passy – Combloux (22 km Einzelzeitfahren), Dienstag, 18. Juli

Etappe 17: Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel (166 km), Mittwoch, 19. Juli

Etappe 18: Moutiers – Bourg-en-Bresse (185 km), Donnerstag, 20. Juli

Etappe 19: Morains-en-Montagne – Poligny (173 km), Freitag, 21. Juli

Etappe 20: Belfort – Le Markstein Fellering (134 km), Samstag, 22. Juli

Etappe 21: Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Camps-Eylsees, Sonntag, 23. Juli

Die Favoriten der Tour de France – Duell zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard

Bei der diesjährigen Tour de France läuft alles auf ein großes Duell hinaus. Die großen Favoriten der Tour de France sind Tadej Pogacar vom UAE Team Emirates (Gewinner von 2020 und 2021) und der Vorjahressieger Jonas Vingegaard von Jumbo-Visma. Die beiden Radprofis lieferten sich im vergangenen Jahr ein hitziges Duell. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen David Gaudu (FDJ), Egan Bernal (Ineos) und Richard Carapaz (EF). Talent Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ist für eine mögliche Überraschung gut.

Deutsche Fahrer bei der Tour de France

Insgesamt sieben deutsche Radprofis sind in diesem Jahr bei der Tour de France am Start. Mit den Topfavoriten Tadej Pogacara und Jonas Vingegaard werden sie aber aller Voraussicht nach nicht mithalten können. Stärkster Kletterer ist Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), der aber als wertvoller Helfer für Teamkollege Jay Hindley an den Start gehen wird. Auch Nils Politt, der 2021 eine Etappe der Tour de France gewann, fährt für Bora-hansgrohe. Weitere deutsche Starter sind Simon Geschke (Cofidis), John Degenkolb (DSM), Georg Zimmermann (Intermaché), Nikias Arndt und Phil Bauhaus (Bahrain).

Neben dem Gelben Trikot für die Gesamtwertung stehen in diesem Jahr auch das Grüne Trikot (Sprintwertung) und das Gepunktete Trikot (Bergwertung) auf dem Spiel. Vor allem für die Sprinter wird es in diesem Jahr schwierig, denn die Tour ist hügeliger als je zuvor. Flache Bühnen sind rar.

Zwei Fahrer, die man kennen muss

Bei der diesjährigen Tour de France müssen Sie Wout van Aert und Mathieu van der Poel auf Ihrem Radar haben. Van Aert ist der vielseitigste Fahrer und holte letztes Jahr drei Etappensiege und das Grüne Trikot. Van der Poel ist ein Klassiker-Spezialist und dürfte oft ein Kandidat für den Etappensieg sein.