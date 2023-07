So erging es den deutschen Radprofis bislang

Nach den Strapazen der ersten Tourwoche rollten die deutschen Radprofis um Emanuel Buchmann am Ruhetag mit ihren Teams locker durch die Vulkanlandschaft der Auvergne. Eine kurze, erholsame Einheit, dann schnell zurück ins Teamhotel. Legen Sie die Füße hoch, den Kopf frei und vor allem tanken Sie neue Energie für die kommenden Aufgaben der 110. Tour de France, wie zum Beispiel die zehnte Etappe an diesem Dienstag, die für Ausreißer prädestiniert ist.

Denn für die sieben deutschen Teilnehmer gibt es immer Raum für Verbesserungen. Die nackten Fakten nach neun Etappen lesen sich recht ernüchternd: Kein Tagessieg, keine realistische Chance auf ein besonderes Trikot, Ränge 13, 68, 71, 99, 108, 159 und 163 in der Gesamtwertung. Und doch gibt es Grund zur Hoffnung: Der deutsche Meister Buchmann war endlich wieder in guter Form, Phil Bauhaus verpasste im Massensprint nur knapp den Etappensieg. Der erste deutsche Tageserfolg seit Nils Politts vor etwas mehr als zwei Jahren bleibt ein realistisches Ziel. Der Zwischenbericht auf einen Blick.

Emmanuel Buchman (Bora-hansgrohe): Der Tour-Vierte von 2019 erlebte zuletzt schwierige Jahre, hat sich nun aber in der erweiterten Weltklasse zurückgemeldet. Buchmann präsentierte sich in der ersten Woche stark – bisher hat er seine Hauptaufgabe, Bora-Kapitän Jay Hindley als edlen Helfer aufs Podium zu führen, mit Bravour erfüllt. Sollte der 30-Jährige wider Erwarten irgendwann einmal auf eigene Faust fahren dürfen, scheint ein Spitzensieg im Hochgebirge möglich. „Es gibt Hoffnung. Es kann wieder passieren, dass ich in eine Gruppe abrutsche“, sagte Buchmann.

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious): Das Kraftpaket aus Bocholt ist die bisher große deutsche Entdeckung der Tour. Bei seiner ersten Frankreich-Tour sprintete Bauhaus in die Riege der Top-Sprinter und sicherte sich zwei Podestplätze. Dass es nicht ganz zum großen Wurf reichte, lag vor allem an der geradezu unverschämten Dominanz des Seriensiegers Jasper Philipsen (drei Etappenerfolge). Allerdings bietet die Große Schleife noch bis zu vier Chancen auf Massensprints und damit auf den ersten Tour-Etappensieg von Bauhaus.

Nickias Arndt (Bahrain Victorious): Der 31-Jährige ist ein klassischer Helfer und macht seinen Job bisher gut. Arndt gebührt auch Anerkennung für die durchweg gute Platzierung von Mitbewohnern und Bauhaus-Kumpels in den Massensprints. Sollte er in den nächsten zwei Wochen auf eigene Faust fahren dürfen, könnte er als guter Allrounder sein Glück in einer Spitzengruppe versuchen.

Simon Geschke (Cofidis): Nach seinem wilden Ritt ins Bergtrikot, das ihm letztes Jahr kurz vor Ende der Tour entrissen wurde, steht der kleine Kletterspezialist dieses Mal deutlich weniger im Fokus. Doch sein Ziel ist der zweite Etappensieg nach 2015 – die Kraft für einen Fluchtversuch sollte vorhanden sein. „Da ich bisher nur im Gelände gefahren bin, habe ich mich nicht völlig ausgepowert“, sagte Geschke dem „Cycling Magazine“.

George Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty): Bisher verlief die Tour für den starken Allrounder enttäuschend. Bisher verpasste der 25-Jährige stets den angestrebten Sprung in eine schlagkräftige Spitzengruppe, in der Zimmermann um seinen ersten Etappensieg kämpfen kann. Das soll sich in den kommenden Tagen endlich ändern.

Nils Politt (Bora-hansgrohe): Der Deutsche Meister im Zeitfahren blieb bisher weitgehend unter dem Radar, Politt ist vor allem als Helfer dabei. In den letzten Jahren hatte sich der starke Allrounder deutlich offensiver präsentiert und sich 2021 in Nimes sogar den Traum vom Gewinn der Tour-Etappe erfüllt. In diesem Jahr scheint Politt davon weit entfernt zu sein.

John Degenkolb (Team dsm-firmenich): Auch der Roadcaptain des DSM-Teams erlebte eine weitgehend unspektakuläre Tour. Der 34-jährige Routinier ist für sein Team unverzichtbar – doch die Jahre, in denen ein aggressiver Schwertkampf um Etappensiege stattfand, sind wohl vorbei.