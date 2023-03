Tottenham Women heeft Rehanne Skinner ontslagen na een serie van negen opeenvolgende nederlagen in de WSL, waarbij assistent-coach Vicky Jepson de interim-leiding op zich nam.

Spurs hebben geen van hun WSL-wedstrijden gewonnen sinds Brighton in oktober met 8-0 versloeg – wat Hope Powell’s laatste wedstrijd bleek te zijn die de leiding had over de Seagulls – en viel in die tijd ook uit beide bekercompetities.

Tottenham verloor zondag van Liverpool in de competitie en bleef toen 10e achter in de WSL-tabel – twee punten voorsprong op Leicester, tegen wie ze woensdag staan. Het wordt voor beide partijen een spannende degradatiewedstrijd.

Spurs hebben dit seizoen slechts drie van hun 14 WSL-wedstrijden onder Skinner gewonnen, ondanks het aantrekken van Drew Spence, Bethany England en Mana Iwabuchi in de laatste twee transferperiodes.

De komst van Engeland van Chelsea in januari betekende een Brits recordbedrag voor een vrouwelijke speler van £ 250.000.

Managing director Andy Rogers zei: “Sinds hij bij ons kwam in 2020, heeft Rehanne een integrale rol gespeeld in onze ontwikkeling in het vrouwenspel, zowel op als buiten het veld.

“Ze heeft haar taken met de grootst mogelijke professionaliteit en aandacht voor detail uitgevoerd en we willen haar bedanken voor alles wat ze in de loop van haar ambtstermijn voor ons heeft gedaan.”

Skinner kwam aanvankelijk in november 2020 bij Tottenham en nam het stokje over van Karen Hills en Juan Amoros, nadat hij eerder assistent-hoofdcoach van Engeland was onder Phil Neville.

In haar eerste seizoen eindigde Spurs als achtste in de WSL, voordat ze vorig seizoen op een indrukwekkende vijfde plaats eindigde en de halve finale van de Conti Cup bereikte.

Waarom er een gebrek is aan vrouwelijke coaches in het voetbal

Momenteel heeft slechts een derde van de WSL een vrouwelijke hoofdcoach, terwijl 12 van de 32 landen op het WK van deze zomer een vrouwelijke manager zullen hebben.





Arsenal Women-manager Jonas Eidevall drukte het kort en bondig uit toen hij onlangs zei: “Je kunt vrouwelijke premiers hebben, maar je kunt om de een of andere reden geen vrouwelijke coach in de Premier League laten coachen? Waarom?”

Zo’n 34 jaar na de televisieserie van Channel 4 de uitbaatster, die volgde op het lot van een vrouw die de leiding nam over een fictief professioneel herenvoetbalteam, moeten we nog een vrouwelijke hoofdcoach de dug-out zien betreden in een van de topvluchten van de Britse herencompetities.

Maar als je bedenkt dat slechts een derde van de managers in de Women’s Super League vrouw is, en zes van de 12 managers in de competitie lager in het Championship, is het meest relevante punt dat als eerste aan de orde moet worden gesteld: waar zijn alle vrouwelijke hoofden trainers in het vrouwenvoetbal?