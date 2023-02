Tottenham Hotspur ontvangt dit weekend Chelsea terwijl de Londense rivalen botsen met de Blues die wanhopig op zoek zijn naar een overwinning.

De strijd van Graham Potter die de leiding heeft, blijft stijgen en bereikte opnieuw een dieptepunt na de nederlaag tegen Southampton, de onderkant van de tafel.

Getty Chelsea blijft dit seizoen worstelen in de Premier League

Ze zullen er nu op uit zijn om de zaken eindelijk om te draaien door drie cruciale punten te pakken in deze Londense derby.

Spurs zijn de gastheren en na het verslaan van West Ham afgelopen weekend, zitten ze net binnen de top vier van de Premier League.

Ze zullen echter zonder manager Antonio Conte aan de zijlijn blijven terwijl hij herstelt van een galblaasoperatie.

Deze wedstrijd zou echter overschaduwd kunnen worden, aangezien de finale van de Carabao Cup op dezelfde middag plaatsvindt.

Tottenham vs Chelsea: hoe te kijken

Deze Premier League-clash vindt plaats op zondag 26 februari.

De aftrap in het Tottenham Hotspur Stadium is gepland om 13.30 uur.

De wedstrijd wordt live vertoond op Sky Sports Premier League en Sky Sports Main Event.

talkSPORT zal regelmatig updates geven en talkSPORT.com zal een liveblog bijhouden van alle actie.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Getty Spurs versloeg West Ham de laatste keer met 2-0

Tottenham vs Chelsea: teamnieuws

Tottenham zal het tot november zonder middenvelder Rodrigo Bentancur moeten, nadat hij eerder deze week geopereerd was aan zijn ACL-blessure.

Yves Bissouma staat ook op het punt een belangrijke periode aan de zijlijn te spelen, waarbij Oliver Skipp en Pierre-Emile Hojbjerg naar verwachting samen zullen starten.

Hugo Lloris blijft geblesseerd en Fraser Forster zal zijn plek in het doel blijven innemen.

Wat Chelsea betreft, Cesar Azpilicueta zal uitgeschakeld zijn nadat hij tijdens de nederlaag tegen Southampton door een trap op zijn hoofd gedwongen werd op een brancard te worden gelegd en in het ziekenhuis te worden opgenomen.

N’Golo Kante zal nog steeds afwezig zijn, maar komt dichter bij een terugkeer naar volledige training na een operatie vorig jaar.

Reece James en Marc Cucurella kregen rust tegen Southampton, maar zullen naar verwachting dit weekend terugkeren bij de Blues-selectie.

Getty Bentancur liep eerder deze maand de vervelende blessure op in het King Power Stadium

Tottenham vs Chelsea: wat is er gezegd?

Nu Chelsea nog steeds worstelt onder Potter, gelooft Jamie O’Hara van talkSPORT dat de tijd van de Blues-baas er al op zit.

O’Hara vertelde aan talkSPORT Breakfast: “Als de resultaten niet veranderen, zou ik hem nu wegdoen, voordat het te laat is, zeggen ‘goed, dit is niet gelukt’.

“Je hebt QPR managers zien ontslaan, Southampton managers zien ontslaan, waarom kan Chelsea geen manager ontslaan? Wat omdat het Graham Potter is en ze hem hebben binnengehaald?

‘Je moet hem ontslaan als het niet werkt, doe hem weg! Dat is de Premier League, hij gaat een andere baan zoeken, hij is een topmanager. Het werkt niet, schakel iemand anders in.

“Ga (Mauricio Pochettino) halen, ga Tuchel terughalen!”

Getty Een vernietigende nederlaag tegen Southampton voerde de druk op Potter op

Tottenham vs Chelsea: wedstrijdfeiten