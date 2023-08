Tottenham wird am Donnerstag weitere Gespräche mit Nottingham Forest über die Verpflichtung von Brennan Johnson führen, während Eric Dier vor einer Entscheidung über seine Zukunft bei den Spurs steht.

Johnson war Tottenhams wichtigstes Ziel bei der Suche nach einem neuen Stürmer und sie hatten mit der Konkurrenz von Brentford zu kämpfen, aber die Spurs drängen nun darauf, den walisischen Nationalspieler vor Ablauf der Frist am Freitag um 23 Uhr zu verpflichten.

Forest-Chef Steve Cooper sagte am Donnerstag: „Wenn etwas passieren wird, dann ist es soweit.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Steve Cooper, Manager von Nottingham Forest, sagt, es gebe keine offiziellen Nachrichten darüber, dass Johnson den Verein möglicherweise vor Ablauf der Frist verlassen werde



„Es gibt keine offiziellen Neuigkeiten. Wir müssen also wie gewohnt weitermachen. Wir werden diesen Tag so gut wir können als einen normalen Tag behandeln.“

Spurs hatten andere Ziele wie Ansu Fatiaber sie planen nicht, seinen Wechsel nach Brighton zu verhindern, da der Spanier am Donnerstag an der Südküste ankommt.

Ein weiteres Ziel – Johan Bakayoko – wird voraussichtlich auch beim PSV Eindhoven bleiben, nachdem sie sich für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert haben.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Sehen Sie sich alle Tore von Brennan Johnson aus der Premier League-Saison 2022–2023 an



Die Priorität der Spurs liegt weiterhin auf Outgoings, und sie arbeiten hart daran, Lösungen für solche Probleme zu finden Eric Dier, Japhet Tanganga, Pierre Emile-Hojbjerg Und Tanguy Ndombele.

Derzeit liegen drei Spieler über der 25-Mann-Kadergrenze der Premier League.

Dier muss zum regulären Fußball gehen

Bild:

Der Innenverteidiger von Tottenham, Eric Dier, wurde dem FC Bayern München angeboten, hat aber kein Interesse





Spurs-Verteidiger Dier muss eine Saison pausieren, weil er seinen Vertrag bei Tottenham auslaufen lassen will.

Vereine sind daran interessiert, den 29-Jährigen in den letzten beiden Tagen des Transferfensters dauerhaft zu verpflichten und ihm regulären Fußballbetrieb zu ermöglichen.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Dier nur einen Wechsel auf Leihbasis wünscht, damit er seinen Vertrag mit den Spurs, der sich bereits im letzten Jahr befindet, abschließen kann. Tottenham hat jedoch kein Interesse daran, ihn auszuleihen.

Als derzeit vierter oder fünfter Mittelfeldspieler ihrer Wahl steht er vor der sehr realen Aussicht, in dieser Saison kaum für sie auflaufen zu müssen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Das Transfer Talk-Panel diskutiert darüber, ob Tottenham Spieler entlassen muss, bevor sie einen neuen Stürmer verpflichten können



Dier war bisher noch nicht Teil ihres Spieltagskaders – nicht einmal gegen Fulham im Carabao Cup Mitte der Woche. Seit seinem Beitritt im Jahr 2014 hat er 361 Spiele für den Verein absolviert.

Diese Saison endet damit, dass England an der Europameisterschaft teilnimmt und Dier mit regulären Spielen um einen Platz kämpfen würde.

Er wurde Bayern München angeboten, aber die haben kein Interesse und wollen stattdessen Trevoh Chalobah von Chelsea verpflichten.

Verfolgen Sie das Sommer-Transferfenster mit Sky Sports

Wer wird in den letzten Tagen des Transferfensters unterwegs sein, bevor es am Freitag, dem 1. September, um 23 Uhr in England und um Mitternacht in Schottland endet?

Bleiben Sie über die neuesten Transfernachrichten und Gerüchte in unserem speziellen Transfer Center-Blog auf dem Laufenden Sky Sports‘ digitale Plattformen. Sie können sich auch über die Besonderheiten und Analysen informieren Sky Sportnachrichten.