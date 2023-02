Tottenham Hotspur gegen Manchester City Vorhersage, Quoten und Wetttipps

Manchester City wird versuchen, den Abstand zum Premier-League-Spitzenreiter Arsenal zu schließen, während Tottenham Hotspur im Rennen um die ersten vier Boden gutmachen muss.

Tottenham Hotspur gegen Manchester City Quoten

Hier sind die neuesten Spielquoten für Tottenham Hotspur gegen Manchester City von bet365.

Manchester City : 10/3

: 10/3 Ziehen : 31/10

: 31/10 Tottenham Hotspur: 8/11

Die besten Buchmacher, um auf Tottenham Hotspur gegen Manchester City zu wetten

Hier sind unsere beliebtesten britischen Fußballwettseiten:

Tottenham Hotspur gegen Manchester City Vorhersagen

Manchester City hat Tottenham Hotspur letzten Monat vielleicht in einem neu arrangierten Spiel geschlagen, aber Pep Guardiola war mit der Leistung seiner Spieler nicht zufrieden.

Spurs ging zur Halbzeit des Spiels im Etihad-Stadion mit 2: 0 in Führung, bevor City nach der Pause viermal traf, um das Spiel auf den Kopf zu stellen.

Guardiola war jedoch mehr besorgt über die Leistung in der ersten Halbzeit, als er von der Aufholjagd seiner Mannschaft beeindruckt war.

„Ich kann nicht leugnen, wie glücklich wir sind, aber wir sind weit entfernt von dem Team, das wir waren“, sagte er.

„Nicht in Bezug auf das Spiel, aber es gibt viele Dinge wie Wettbewerbsfähigkeit, in Bezug auf das, was wir tun müssen, viele Dinge, von denen wir weit entfernt sind.

„Vom Magen, vom Bauch war nichts, heute hatten wir Glück, aber wenn wir nicht wechseln, werden wir über kurz oder lang wieder Punkte verlieren.“

Guardiola wird daher im Rückspiel am Sonntag auf eine stark verbesserte Leistung hoffen. City könnte zu Beginn dieses Spiels acht Punkte hinter Arsenal an der Spitze der Premier League liegen, sodass ein Scheitern des Sieges ein schwerer Schlag für ihre Titelambitionen wäre.

Tottenham wird aus seiner anständigen Bilanz gegen City im Norden Londons Selbstvertrauen schöpfen, aber ohne Antonio Conte wird es für die Heimmannschaft schwierig.

Unsere Experten-Wetttipps für Spurs vs. Man City in der Premier League.

Tottenham Hotspur gegen Manchester City Wett-Tipps

Manchester City will das Double gegen Tottenham Hotspur machen, die die Niederlage vom letzten Monat im Etihad Stadium rächen wollen.

Über 2,5 Tore und beide Teams treffen – 20/21 (bet365)

Der jüngste 4:2-Sieg von Manchester City über Tottenham war eine typisch unterhaltsame Begegnung zwischen diesen beiden Mannschaften.

In den letzten 12 Spielzeiten gab es durchschnittlich 3,58 Tore in direkten Duellen zwischen Spurs und City.

In jüngerer Zeit wurden in den letzten 10 Begegnungen zwischen den beiden im Durchschnitt 3,2 Tore pro Spiel erzielt. Seit August 2010 gab es in diesem Spiel kein 0:0 mehr.

Der Showdown am Sonntag im Norden Londons wird wahrscheinlich einem ähnlichen Muster folgen. Zum einen müssen beide Teams gewinnen.

City wird beim Anpfiff wahrscheinlich acht Punkte hinter Arsenal liegen, also werden sie unter Druck stehen, auf die Männer von Mikel Arteta zu reagieren.

Und obwohl Spurs die Außenseiter in diesem Spiel sind, werden sie entschlossen sein, es gut zu machen, wenn sie versuchen, den Abstand zu den ersten vier zu verringern.

Tottenham hat sich auf seinem neuen Gelände ziemlich gut gegen City geschlagen. Guardiolas Mannschaft hat jedes ihrer letzten drei Premier-League-Spiele im Tottenham-Hotspur-Stadion verloren.

Diese Erfolgsbilanz ist ein weiterer Grund, warum sich die Spurs nicht einfach zurücklehnen und gegen den amtierenden Meister auf das Beste hoffen werden.

Tore sind in diesem Spiel auf dem Spiel und beide Teams werden ihre Arbeit aussparen müssen, um zu versuchen, ohne Gegentor zu bleiben.

Manchester City trifft in beiden Halbzeiten – 6/4 (bet365)

Der langsame Start von Manchester City gegen die Spurs im letzten Monat hat sie am Ende nicht gekostet, aber es hätte leicht passieren können.

Angesichts der kritischen Kommentare von Guardiola nach diesem Spiel können Sie darauf wetten, dass City sich bemühen wird, hier einen schnelleren Start hinzulegen.

Tore zu schießen war in dieser Saison kein Problem für den Meister. In 20 Spielen haben sie 53 Mal getroffen – das sind acht Tore mehr als der zweitbeste FC Arsenal.

City hat 2022/23 in 15 Spielen in beiden Hälften getroffen, davon 11 in der Premier League.

Nach der Pause sind sie besonders erfolgreich, da sie von Minute 46 bis 90 56,6 Prozent ihrer Tore erzielten. Wenn die Gegner müde werden, geht City aufs Ganze.

Spurs konnte zuletzt zu Hause nicht besonders überzeugen. In jedem der letzten fünf Ligaspiele vor den eigenen Fans kassierten sie zwei oder mehr Gegentore.

Da Antonio Conte nach einer Cholezystitis-Operation fehlen wird, könnte die Angriffsqualität von City für die Gastgeber zu viel werden.

Harry Kane trifft jederzeit – 13/8 (bet365)

Erling Haaland ist die offensichtliche Wahl, um jederzeit die Rückseite des Netzes zu finden, aber dies ist ein Argument, stattdessen Harry Kane zu unterstützen.

Zum einen wäre dies eine Möglichkeit, die obige Wette zugunsten von Manchester City abzusichern. Zweitens sind die Chancen auf ein Tor des englischen Nationalspielers ziemlich attraktiv.

Ohne Haalands außergewöhnliche Heldentaten würde Kane in dieser Saison wahrscheinlich mehr Lob für seine bisherigen Bemühungen erhalten.

Tottenham hat bei weitem nicht alles auf seine Kosten gebracht, dennoch hat sein Talisman in 21 Spielen 16 Tore erzielt.

Richarlison und Dejan Kulusevski hatten mit Verletzungen zu kämpfen, und Son Heung-min war unter seinen Bestleistungen, aber Kane war so zuverlässig wie eh und je.

Ohne ihn wäre Contes Mannschaft viel weiter hinter den Qualifikationsplätzen für die Champions League zurück. Kein Wunder, dass Tottenham so schnell wie möglich Gespräche über einen neuen Vertrag aufnehmen möchte.

Der Stürmer besteht darauf, dass er sich vorerst voll und ganz auf die Angelegenheiten auf dem Feld konzentriert – und das könnten an diesem Wochenende schlechte Nachrichten für die Verteidigung von City sein.

So sehen Sie Tottenham Hotspur gegen Manchester City

Standort: Tottenham-Hotspur-Stadion, London, England.

Tottenham-Hotspur-Stadion, London, England. Datum (und Uhrzeit: Sonntag, 5. Februar 2023, 16:30 Uhr.

Sonntag, 5. Februar 2023, 16:30 Uhr. Wie zu sehen: Sky Sports Main Event und Sky Sports Premier League.

