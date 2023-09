Tottenham schaffte das Comeback der Saison, nachdem er in der Nachspielzeit zwei Tore erzielte und Sheffield United mit 2:1 besiegte.

Richarlison sorgte in der siebten Minute der Nachspielzeit für die dramatische Wende, nachdem er sein erstes Tor in dieser Saison erzielt hatte.

4 Gustavo Hamer war nur wenige Minuten davon entfernt, für United den Siegtreffer zu erringen Bildnachweis: Getty

4 Doch kurz vor Schluss glich Richarlison aus Bildnachweis: Getty

4 In der neunten Minute der Nachspielzeit gelang Kulusevski dann der Siegtreffer Bildnachweis: Getty

Und nur zwei Minuten später schoss Dejan Kulusevski das Tor ins Netz und sicherte den Gastgebern die entscheidenden drei Punkte.

Damit hat die Mannschaft von Ange Postecoglou ihren ungeschlagenen Start in der höchsten Spielklasse behauptet.

Richarlison, der während der Länderspielpause mentale Probleme zugab, wurde während der regulären Spielzeit von seinen Teamkollegen und Fans besungen.

Es ist grausam für die Blades, die in der 73. Minute durch Gustavo Hamer in Führung gingen und die Spurs in der zweiten Halbzeit bis auf wenige Punkte vernichteten.

Das Elend der Gäste verschlimmerte sich noch weiter, nachdem Oliver McBurnie eine zweite gelbe Karte gezeigt wurde, weil er Sekunden vor Schluss mit Schiedsrichter Peter Bankes gestritten hatte.

Es ist ein gewaltiger Sieg für die Spurs, die in der Premier League zwei Horrorspiele in Folge bestreiten werden.

Am kommenden Wochenende reisen sie zum Erzrivalen Arsenal – ein Stadion, in dem sie in der Premier League erst einmal gewonnen haben.

Das geschah in der Saison 2010/11, als die Spurs einen 0:2-Rückstand aufholten und die Männer von Arsene Wenger mit 3:2 besiegten.

Nach ihrem London-Derby empfangen sie dann Jürgen Klopps übermächtiges Liverpool, das wie Arsenal in dieser Saison bislang ungeschlagen ist.

4 Richarlison und Kulusevski waren die Helden der Spurs gegen die Blades Bildnachweis: Getty

Aber die Spurs werden von ihrer eigenen Form getragen sein, da sie insgesamt 13 von 15 angebotenen Punkten geholt haben.

Es ist ihr bester Start in eine Ligasaison seit 1965, mit Fans, die von ihrem neuen Chef und ihrem offensiven Spielstil begeistert sind.

Die Spurs liegen in der Premier-League-Tabelle nur auf dem zweiten Platz hinter Manchester City und werden ihre Reise in die Emirate nicht fürchten.

Und gemessen an ihrer neuen Einstellung, niemals zu sterben, sollten sich die Arsenal-Fans Sorgen machen.