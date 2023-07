Darren Ambrose hat bekannt gegeben, dass er aufgrund seiner früheren Kommentare zu Daniel Levy und Joe Lewis einmal seinen Job bei der Autoverkaufsfirma Cinch verloren hat.

Die Tottenham-Fans sind in den letzten Monaten angesichts der schlechten Ergebnisse auf dem Platz zunehmend frustriert über die Hierarchie des Vereins.

3 Ambrose hat sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber Lewis (links) und Levy (rechts) geäußert Bildnachweis: Corbis – Getty

3 Jetzt hat er verraten, wie sich das auf seine anderen Unternehmungen ausgewirkt hat

Bei der 1:3-Heimniederlage gegen Brentford in der letzten Saison wurden aus Protest gegen den Vorsitzenden Luftballons mit der Aufschrift „Levy Out“ auf das Spielfeld geworfen.

Ambrose hatte zuvor seine Überzeugung geäußert, dass Mehrheitseigentümer Lewis nur daran interessiert sei, bei den Spurs Geld zu verdienen, wenn sich die Ergebnisse verschlechterten.

Er äußerte sich in den letzten Jahren auch kritisch zu deren Rekrutierung und sagte Levy sogar, er solle „das Richtige tun oder verkaufen“.

Allerdings hat er nun zugegeben, dass solche Kommentare dazu geführt haben, dass er seine Arbeit bei Crystal Palace aufgegeben hat.

Im Gespräch mit talkSPORT über White und Jordan sagte Ambrose: „Ich habe Levy und Lewis in der Vergangenheit kritisiert, und jetzt ärgert es mich bis zu einem gewissen Grad, wenn es um Auftritte geht, die mir wegen meiner Äußerungen verweigert wurden.“

„Ich hatte Lust auf einen Auftritt, zwei (Crystal) Palace-Spieler und zwei Spurs-Spieler, um in Peterborough einen Ausflug über eine Rennstrecke zu machen, ein Elektroauto als Kinderspiel.“

„Ich wurde von den Spurs vom Auftritt abgezogen, die Spurs riefen Palace an und sagten: ‚Sehen Sie, Sie müssen Darren vom Auftritt abhalten, weil wir in den sozialen Netzwerken nichts über ihn veröffentlichen dürfen, weil er über Levy und Lewis gesagt hat‘.“

„Es ist, wie es ist, ich würde nicht zurückgehen auf das, was ich sage. Ich denke, Levy ist ein fantastischer Geschäftsmann, Lewis kümmert sich nicht um den Verein, er braucht einen Geschäftsmann, der ihm Geld verdient. Levy ist der beste Geschäftsmann da draußen, der ihm Geld verdient, das hilft auf dem Platz nicht.“

Als Ambrose gebeten wurde, zu erklären, dass Lewis sich nicht um den Verein kümmert, fügte er hinzu: „Ich denke, er kümmert sich um seinen Geldbeutel, ich denke, er möchte Geld verdienen, wer würde das nicht tun? Auf dem Platz hilft es allerdings nicht.“

Nach einer so schlechten Saison stehen die Spurs am Beginn einer neuen Ära mit Ange Postecoglou an der Spitze.

James Maddison ist der bisher größte Neuzugang des Sommers, aber die Zukunft von Harry Kane bleibt ungewiss.

talkSPORT geht davon aus, dass Manchester United sein Interesse wahrscheinlich nicht wiederbeleben wird, Bayern München könnte jedoch ein neues Angebot unterbreiten.

3 Levy muss diesen Sommer möglicherweise eine große Entscheidung über Kane treffen Bildnachweis: Getty

Berichten zufolge zögert Lewis, Kane im nächsten Sommer ablösefrei gehen zu lassen, da sein Vertrag in das letzte Jahr geht.

Er hat Levy außerdem angewiesen, den Rekordtorschützen des Klubs diesen Sommer zu verkaufen, wenn er sich dafür entscheidet, keinen neuen Vertrag zu Papier zu bringen.