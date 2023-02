Oliver Skipp’s knaller in de tweede helft zette Tottenham op weg naar een 2-0 overwinning op Chelsea – de eerste keer dat ze hun rivalen versloegen in hun nieuwe stadion – en zette nog meer druk op Blues-baas Graham Potter.

Chelsea had hun rivalen verslagen in alle drie de vorige Premier League-ontmoetingen in het Tottenham Hotspur Stadium zonder een doelpunt tegen te krijgen, maar dreigde zelden dat record voort te zetten, aangezien ze weer een enorm teleurstellende prestatie neerzetten.

De West-Londenaren hebben nu slechts één keer gewonnen in hun laatste 11 wedstrijden in alle competities – ze scoorden slechts vier doelpunten in die tijd – terwijl ze sinds 16 oktober in geen enkele uitwedstrijd hebben gescoord.

Chelsea’s hoop om die run te beëindigen leek ernstig beschadigd toen Hakim Ziyech in de blessuretijd van de eerste helft van het veld werd gestuurd vanwege een duw in het gezicht van Emerson Royal, maar de vleugelspeler kreeg vervolgens de rode kaart ingetrokken door scheidsrechter Stuart Attwell nadat hij het incident had bekeken. op de monitor aan het veld.

Maar de bezoekers konden niet profiteren van dat uitstel en ze liepen achter in de tweede helft toen Skipp de bal langs Kepa Arrizabalaga sloeg om zijn eerste Tottenham-goal te scoren, voordat de gastheren een cruciale overwinning bezegelden voor hun top-vier hoop toen Harry Kane zich omdraaide. thuis een hoekschop bij de tweede paal acht minuten voor fulltime.

Meer om te volgen…

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Oliver Skipp scoort zijn eerste Tottenham-doelpunt in spectaculaire stijl en bezorgt hen de leiding tegen Chelsea



Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Harry Kane draait de bal binnen bij de tweede paal om de voorsprong van Tottenham op Chelsea te verdubbelen



Wat is het volgende?

Tottenham richten nu hun aandacht op de FA Cup, met een uitstapje naar Sheffield Verenigde op woensdag; aanvang 19.55 uur. De kant van Antonio Conte reist dan naar Wolven op zaterdag; aanvang 15.00 uur.

Chelsea’s volgende wedstrijd is zaterdag thuis tegen Leeds; aanvang 15.00 uur. The Blues pogingen vervolgens om hun 1-0-nederlaag ongedaan te maken Borussia Dortmund in de laatste 16 van de Champions League wanneer de Duitsers Stamford Bridge bezoeken voor de terugwedstrijd op dinsdag 7 maart; aanvang 20.00 uur.