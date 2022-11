Tottenham 1 – 2 Liverpool

Liverpool hielt einen späten Angriff von Tottenham zurück, nachdem Mohamed Salah zweimal getroffen hatte, um in Nord-London mit 2: 1 zu gewinnen und sich wieder in das Top-4-Rennen der Premier League zu katapultieren.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp hatte in ihren letzten beiden Ligaspielen Schockniederlagen gegen das vom Abstieg bedrohte Paar Nottingham Forest und Leeds erlitten, startete aber schnell gegen die Spurs, mit einer scharfen Berührung und einem Abschluss in der unteren Ecke von formstarkem Salah, der ihnen nach 11 Minuten die Führung bescherte .

Ivan Perisic hatte einen Kopfball von Liverpools Torhüter Alisson auf den Pfosten abgefälscht und Ryan Sessegnon sah einen Elfmeterschrei von einem Zweikampf von Trent Alexander-Arnold winkte ab, als die Spurs zum Leben erwachten – aber die Roten schlugen kurz vor der Pause dank eines Geschenks von erneut zu Erich Dier.

Der Innenverteidiger verfehlte einen Kopfball auf das eigene Tor und Salah (40) schoss durch, um sein neuntes Tor in acht Spielen zu erzielen.

Tottenham wurde früh in die zweite Halbzeit geschickt und war – nicht zum ersten Mal in dieser Saison – nach der Pause besser, als Alisson erneut einen Versuch von Perisic auf das Holzwerk drückte, bevor Harry Kane (70) einen brillanten Treffer erzielte, als er vorbeigespielt hatte sub Dejan Kulusevski.

Rodrigo Bentancur kam mit ein paar Kopfbällen in die Nähe und Kane schaute weit weg, als Spurs verzweifelt nach einem weiteren späten Tor suchte, aber Liverpool klammerte sich an seinen ersten Auswärtssieg in der Premier League in dieser Saison, um auf den achten Platz vorzurücken und innerhalb von sieben Punkten auf den viertplatzierten Spurs zu kommen. mit einem Spiel in der Hand.

Spielerbewertungen Tottenham: Lloris (5), Lenglet (5), Dier (5), Davies (5), Sessegnon (6), Bentancur (7), Hojbjerg (7), Bissouma (5), Emerson (5), Perisic (7), Kane (8). Untertitel: Doherty (6), Kulusevski (7), Lucas Moura (N/A) Liverpool: Alisson (9), Alexander-Arnold (5), Konate (7), Van Dijk (7), Robertson (7), Fabinho (6), Thiago (7), Elliott (6), Nunez (7), Salah ( 8), Firmino (7). Untertitel: Jones (6), Henderson (6), Gomez (N/A), Oxlade-Chamberlain (N/A) Spieler des Spiels: Mohammed Salah.

Wie Liverpool in der Premier League wieder auf die Siegerstraße zurückkehrte…

Diese beiden Mannschaften haben beide in dieser Saison wiederholt langsam in die Spiele gestartet, aber Liverpool kam aus den Blöcken geflogen, und Darwin Nunez brachte Hugo Lloris dazu, innerhalb von drei Minuten an seinem 100. Auftritt in Folge in der Premier League für Spurs zu arbeiten.

Der Uruguayer fand weiterhin Platz im linken Kanal und nachdem er einen weiteren Versuch am langen Pfosten vorbei geangelt hatte, hob er seinen Kopf und legte auf Salah, um Liverpool mit einer süßen Berührung in Führung zu bringen und in die untere Ecke zu schießen.

Das Tor zündete Tottenham und Perisic – der mit Kane in einem 5-3-2 vorne an der Spitze stand – war vier Minuten später nur Zentimeter von einer Antwort entfernt, als sein Kopfball Alisson aus kurzer Distanz traf und vor dem von Pierre-Emile Hojbjerg auf das Holzwerk abgefälscht wurde Schuss wurde vom Brasilianer gestoppt.

In der 19. Minute winkte Spurs dann ein starker Elfmeterschrei ab. Sessegnon bekam die falsche Seite von Alexander-Arnold und ging in den Strafraum, als der Verteidiger von Liverpool ihn in den Rücken zu drücken schien. Die Herausforderung schien nicht allzu anders zu sein als das Foul, das Joao Cancelo von Manchester City eine rote Karte einbrachte und Fulham am Samstag einen Elfmeter gab, aber ein VAR-Check klärte Alexander-Arnold.

Team-Neuigkeiten Tottenham nahm im Vergleich zu seinem Premier-League-Sieg in Bournemouth drei Änderungen vor, mit Eric Dier, Rodrigo Bentancur und Ivan Perisic. Der kroatische Nationalspieler Perisic startete vorne, Heung-Min Son fehlte verletzt. Davinson Sanchez und Oliver Skipp ließen sich auf die Bank fallen.

Liverpool nahm gegenüber Napoli drei Änderungen gegenüber der Startelf unter der Woche vor, wobei Darwin Nunez, Andy Robertson und Harvey Elliott reinkamen. Kostas Tsimikas und Curtis Jones fielen auf die Bank, und James Milner fehlte aufgrund einer Gehirnerschütterung.

Der Rechtsverteidiger – der seine gute Passreichweite unter Beweis gestellt hatte – hatte weiterhin mit dem Tempo von Sessegnon zu kämpfen, aber seine Mannschaft ging kurz vor der Pause dank eines schlimmen Fehlers von Dier, dessen Kopfball es Salah ermöglichte, aufs Tor zu laufen, zwei Mal in Führung bauen Liverpools Vorsprung kühl aus.

Die Roten schienen zu diesem Zeitpunkt die volle Kontrolle zu haben, aber Antonio Contes Tottenham hat es sich zur Gewohnheit gemacht, in dieser Saison nach der Pause besser zu sein, und Alisson musste zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Kopfball von Dier nach einer Ecke gut retten.

Der beeindruckende Torhüter frustrierte dann Perisic ein zweites Mal und lenkte seinen Schuss brillant auf die Latte, bevor Sessegnon und Kane ihre Bemühungen knapp am Tor vorbei schickten.

Die heimischen Fans hatten laut gejubelt, als Kulusevski – der seit Mitte September wegen einer Kniesehne vermisst wurde – zum Aufwärmen nach draußen ging, und innerhalb einer Minute nach seiner Einführung zeigte er, warum seine Rückkehr so ​​heiß erwartet wurde, indem er den Ball durchrollte, damit Kane feuern konnte über Alisson und in den langen Pfosten.

Dieses Tor führte zu einem späten Angriff von Tottenham auf das Tor von Liverpool, aber abgesehen von ein paar Kopfballversuchen von Bentancur, einem weiteren von Kane und einem Schuss von Perisic konnte die Heimmannschaft den Ausgleich nicht ganz erzwingen und sie rutschen in der Gesamtwertung hinter Newcastle ab nachdem die Magpies – die hier letzten Monat in der Premier League gewonnen haben – Southampton früher am Sonntag besiegt hatten.

Liverpool – das spät durch Nunez, der im Abseits stand, die Latte traf – blickt wieder auf, wobei Klopps Faustpumpen vor den Auswärtsfans ihre gesteigerte Stimmung zusammenfassen.

FPL-Statistiken: Tottenham gegen Liverpool Ziele Mohamed Salah (zwei), Harry Kane Assists Darwin Nunez, Dejan Kulusevski Bonuspunkte Salah (3), Nunez, Kane (2)

Klopp: Salah wird als Großer in Erinnerung bleiben

Liverpool-Boss Jürgen Klopp: „Mo hatte einen langsamen Start, war aber an den meisten Chancen in Europa beteiligt, hat sie aber nicht genutzt, das ist völlig normal für einen Stürmer. Aber wenn Sie auf seine Karriere zurückblicken, werden sich alle an einen der besten Stürmer erinnern, den sie je gesehen haben Zahlen werden verrückt sein.

„Was mich heute Abend gefreut hat, war, dass er zwei Tore erzielt und dann wie ein echter Teamplayer gespielt hat, obwohl ich darüber nicht überrascht war. Es ging nur darum, zuerst zu verteidigen, dann bekommt man wieder seine Chancen. Wirklich zufrieden mit ihm, Top-Leistung.“

„Hier zu gewinnen ist unglaublich schwierig. Wir müssen die Einstellung zeigen, die Hingabe, die ganze Zeit zu verteidigen. Wir müssen zeigen, dass wir nicht zu hart geschlagen werden, wenn wir ein Gegentor kassieren. Das hat mir heute Abend gefallen. Ich wollte nicht.“ zugeben, aber ich fand die Reaktion gut. Das ist nicht der Anfang oder was auch immer [of a recovery], wir sind in einer Phase. Aber heute Abend konnten wir nicht mehr als drei Punkte erreichen und wir haben sie geholt und das ist gewaltig.“

Conte: Niederlage schwer zu erklären; mit Leistung zufrieden

Tottenham-Boss Antonio Conte zu Sky Sports: „Es ist schwierig, die Niederlage zu erklären. Wir haben viel mehr verdient. Aber in der ersten Halbzeit war ich mit dem Willen, dem Willen zufrieden. Wir haben Liverpool sehr unter Druck gesetzt und wussten nicht, warum wir mit 0:2 zurücklagen In der zweiten Hälfte haben wir sehr gut gespielt, viele Chancen kreiert, der Keeper hat gute Paraden gemacht und wir haben Pfosten und Latte getroffen.

„Schade, es ist schwierig, diese Art von Spiel zu erklären, die Leistung war gut. Unsere Fans können nicht glücklich sein, wenn wir verlieren, aber Sie müssen stolz sein, wenn Ihre Mannschaft von Anfang bis Ende kämpft.

„Um diese Art von Leistung in einem schwierigen Moment für uns zu haben, in dem wir mit vielen Verletzungen umgehen, muss man eine neue Lösung finden. Perisic und Kane als Stürmer waren eine gute Lösung. Mit einem Stürmer zu spielen, hätten wir uns geliefert.“ Liverpool.

„Wir sind ein Kader, wir brauchen alle Spieler, um in der Premier League und der Champions League konkurrenzfähig zu sein, drei oder vier Verletzungen machen es uns schwer. Aber diese Art von Leistung gegen Liverpool zu haben, hat mich zufrieden gestellt. Das hat es gezeigt.“ unsere harte Arbeit hat funktioniert.

„Die Fans haben von Anfang bis Ende versucht zu unterstützen, sie haben den großen Einsatz der Spieler geschätzt. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel angegriffen, hatten viele Chancen. Das Ergebnis war unfair.“

Conte über Sessegnons Elfmeterbeschwerde: „Ich habe diese Situation nicht gesehen, aber wir haben in dieser Saison nicht viel Glück mit dem Schiedsrichter und dem VAR.“

England-Uhr: Kane fliegt, aber Alexander-Arnold-Dilemma bleibt bestehen

Bild:

Ryan Sessegnon geht unter einer Herausforderung von Trent Alexander-Arnold in der Box zu Boden





Gareth Southgate wird sich freuen zu sehen Harry Kane in so guter Form, so kurz vor der Weltmeisterschaft, wobei der Stürmer der Spurs ein hervorragendes Tor für die Gastgeber erzielte. Er wäre weniger ermutigt worden Eric Diers Fehler für Liverpools zweiten und der Verteidiger, der auf der rechten Seite einer Dreierkette spielte, hatte Mühe, Darwin Nunez einzudämmen.

Ryan Sessegnon nach Ben Chilwells Verletzung ein anständiges Vorsprechen für eine Rolle als linker Außenverteidiger bei der Nationalmannschaft, aber Liverpools Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold zeigte einmal mehr die Stärken und Schwächen seines Spiels – er schießt brillante Pässe über das Feld, kämpft dann aber zu oft in seinen Eins-gegen-Eins-Kämpfen, wenn er verteidigt.

Was kommt als nächstes?

Tottenham Kopf zu Der Wald von Nottingham in der dritten Runde des Carabao Cup am Mittwoch um 19.45 Uhr. Sie hosten dann Leeds am Samstag, 12. November mit Anpfiff um 15 Uhr.

Liverpool Gastgeber Derby County beim Carabao Cup am Mittwoch mit Anpfiff um 20 Uhr. Drei Tage später beenden sie ihre Vor-WM-Saison dann wieder zu Hause Southampton. Anpfiff um 15 Uhr.