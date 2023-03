tz Welt

Nicht in seinem natürlichen Habitat: Ein toter Seeteufel ligt aan de oever van de Segelschulschiffs “Gorch Fock”. © Frank Molter/dpa

Nahe des Segelschulschiffs “Gorch Fock” entdeckt ein Fotograf einen toten Anglerfisch. Ein bemerkswerter Fund, sagt der Geomar-Bioloog Thorsten Reusch.

Kiel – Nahe des Kieler Marinestützpunktes ist ein toter Anglerfisch of Seeteufel (Lophius piscatorius) worden gefinancierd.

“Das ist in der Tat betekenswert”, zegt bioloog Thorsten Reusch van het Kieler Geomar Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung der Deutschen Presse-Agentur. Anglerfische kämen normalerweise nicht in der Kieler Bucht vor. Dieser Fisch woont zum Beispiel in der Nordsee.

Nach Schätzung eines dpa-Photografen ist das in Kiel gefundene Tier etwa 80 Zentimeter groß. Seeteufel haben ein großes Maul mit pointed Zähnen. Als je op slot gaat met een van de engelen, is het deel van de Rückenflosse. dpa