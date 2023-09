Auf dem Gelände eines Schulzentrums im unterfränkischen Lohr am Main ist am Freitagnachmittag ein Jugendlicher tot aufgefunden worden. Ein jugendlicher Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Er sollte am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um eine mögliche Untersuchungshaft zu prüfen.

Zum genauen Alter der beiden Teenager machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Bayerische Rundfunk und das Portal „Infranken“ hatten zuvor berichtet, dass es sich bei dem Opfer um einen 14-Jährigen handele. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Wer den Jugendlichen gefunden hat, war zunächst unklar. In Bayern war dieser Freitag der letzte Tag der Sommerferien.

RND//dpa/seb