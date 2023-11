Tote Person bei Brand in Bensheim entdeckt ➤ Hessen am Morgen: Die News im Ticker | hessenschau.de

Gasalarm führt zur Schließung des Frankfurter Flughafens

Vermutete Geräusche durch ein Gasleck lösten am Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr bei Kelsterbach (Groß-Gerau) aus – mit Folgen für den Bahn- und Flugverkehr.

Eine Polizeistreife hörte Pfeif- und Strömgeräusche in unmittelbarer Nähe des Flughafens und alarmierte die Feuerwehr. Da sich nach Angaben der Feuerwehr am Standort große unterirdische Leitungen für Erdgas befinden, wurde in Abstimmung mit der Feuerwehr vorsorglich der Flugverkehr auf der angrenzenden Landebahn sowie der regionale Bahn- und Fernverkehr für rund 30 Minuten eingestellt Betreiber.

Nach Angaben der Feuerwehr und der Infraserv Höchst vom Industriepark Frankfurt-Höchst handelte es sich jedoch nicht um ein unkontrolliertes Gasleck. Zur Vorbereitung von Wartungsarbeiten wurde Stickstoff durch die Erdgasleitung gespült, was zu den Pfeifgeräuschen führte. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund zwei Stunden beendet. Die Strecke führt zum Industriepark Höchst.