Nach sintflutartigen Regenfällen ist eine Straße in Istanbul überschwemmt. © Khalil Hamra/AP/dpa

Nicht nur Griechenland ist von Starkregen betroffen, auch in der Türkei regnet es viel. Straßen verwandeln sich in reißende Flüsse, Autos werden von den Fluten mitgerissen.

Mindestens zwei Menschen sind bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in der türkischen Metropole Istanbul ums Leben gekommen. Innenminister Ali Yerlikaya sagte, mehrere seien verletzt worden. Am Abend zuvor hatte es in zwei Bezirken im Norden der Stadt in Istanbul sintflutartige Regenfälle gegeben. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse und Autos wurden von den Überschwemmungen mitgerissen, wie Bilder zeigten.

Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, sagte, mehrere Menschen seien aus einer Stadtbibliothek evakuiert worden, nachdem Wasser in das Gebäude eingedrungen sei. Er betonte, dass sich die Türkei aufgrund des Klimawandels auf weitere extreme Wetterereignisse einstellen müsse.

Zwei Menschen starben am Dienstag nach einem Sturm im Westen der Türkei nahe der Grenze zu Griechenland und Bulgarien. Den heftigen Regenfällen folgt ein trockener Sommer mit Rekordhitze in der Türkei. Die Wasserreservoirs in der 16-Millionen-Metropole Istanbul sind auf dem niedrigsten Stand seit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2014. dpa