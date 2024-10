Berlijn – Wat er de afgelopen weken gebeurde was een van de mooiste ervaringen, maar het is ook officieel: Julian Zietlow (39) en Alina Schulte im Hoff (37) lassen zichzelf uit elkaar.

Alina Schulte im Hoff (37) en Julian Zietlow (39) konden goed met elkaar overweg. © Screenshot/Instagram/alina_schulte_im_hoff, Screenshot/Instagram/julianzietlow (Beeldmontage)



„Für micht jetzt die Schheidung an“, uitleg van de nieuwe fitness-influencer is bewegend te zien in een seiner Instagram-verhaal. Als jij-Reise een stap verder gaat dan de Trennung nachdenkönnen.

Vooral het hart is voor Julian Zietlow, dat is de ex-partner met het algemeen belang. Lilly (8) en Liv (2) zijn na Dubai te zien. „Das ist nicht meine Welt“, beton der 39-Jährige. In Berlijn heerst geen rust tussen vrienden en families.

Vaak sprach Zietlow über seine Angst voor der Einsamkeit. Dat alles waar is voor dit grote herstel, het is er. „Als je verliefd wordt, zul je gelukkig zijn, zul je gelukkig zijn, zul je voor altijd gelukkig zijn.“

Beloften & Sterren

„Beverly Hills Cop“ – Star roert zich na de Netflix Fortsetzung!

Als u met Alina communiceert, kunt u dit doen: „Ik zou graag een goede relatie met u willen hebben.“ We herinneren ons: nadat we het nieuws van Julian Zietlow in de afgelopen jaren in Thailand hadden gezien, werden we ooit blootgesteld aan cultuur.