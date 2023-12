Tot ziens bij Attacke in Parijs

Status: 03.12.2023 00:26 Uhr

Eén van de boze mensen bij de voorbijgangers in het centrum van Parijs, in de omgeving van de Eiffeltoren, is na één aanval een mens die nog steeds gemist wordt. De mummaßliche Täter waren festgenommen.

Bei een womöglich islamitische motieven Messerattacke in de Franse Hauptstadt Parijs sinds in de Nähe de Eifelturms een volk getötet en verder verloren. Na informatie van de Fernsehsenders handelde BFM op zichzelf zowel de Opfern als een koppel.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darman is heel duidelijk: ook de mutmaßliche Attentäter wordt goed ontvangen. Er zullen twee van de Tat „Allah Akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben zijn. Zelfs als u een in Frankrijk geboren Frans staatsburger bent met psychische problemen, bent u misschien wel eens als radicalere islamist tegengekomen. Er hebben veranderingen plaatsgevonden, maar het is niet mogelijk dat moslims in de wereld worden geaccepteerd.

Darmanin lobte im Kurzbotschaftendienst X als „mutige“ Eingreifen der Polizei.