Tot 20 centimeter mogelijk

De DWD waarschuwt voor sneeuw in NRW (symbolisch beeld). © Olaf Döring/Imago

De DWD waarschuwt voor sneeuw en gladheid in Noordrijn-Westfalen. In verschillende districten en onafhankelijke steden is momenteel een waarschuwing voor sneeuwval van kracht.

Keulen – Net op tijd voor de start van het kerstmarktseizoen zorgt de poollucht voor temperaturen onder het vriespunt en koud, nat weer in Noordrijn-Westfalen. Er kan tot 20 centimeter sneeuw vallen, wat niet alleen een wintersprookje creëert, maar ook gevaren met zich meebrengt, waarschuwt de Duitse Weerdienst (DWD). Er geldt al een officiële weerswaarschuwing voor sneeuwval in delen van Noordrijn-Westfalen. Maar wat betekent dit voor de komende dagen? 24RHEIN meldt welke regio’s bijzonder getroffen zijn. Redacteur Johanna Werning schreef dit artikel en gebruikte ook toepassingen op basis van kunstmatige intelligentie (AI).