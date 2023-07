frei. Ein Sturm beschädigte am Dienstagabend rund 20 Häuser in Asweiler im saarländischen Freisen (Kreis St. Wendel). Der Wind habe ein Haus in einer Schneise von etwa 100 Metern vollständig bedeckt, zehn weitere seien auf dem Dach beschädigt worden, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Weitere zehn Häuser im Stadtteil mit einigen hundert Einwohnern wurden beschädigt.

Laut SWR vermutet die Feuerwehr, dass es sich um einen Tornado handelte – eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst jedoch nicht. Niemand wurde verletzt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war vor Ort. Asweiler liegt direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, knapp 50 Kilometer von Saarbrücken entfernt.

Schwere Unwetterwarnstufe in der Bodenseeregion – viele Einsätze

Eine Sturmfront zog am Dienstagabend von Frankreich nach Baden-Württemberg und erreichte die Bodenseeregion. Ein Polizeisprecher in Ravensburg sagte am späten Abend, die Einsatzlage sei derzeit unklar, da ständig Notrufe eingingen. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet. Viele Dächer wurden abgerissen und Bäume gefällt. Vor allem in Sigmaringen, Ravensburg und im Bodenseekreis ist ein sehr schweres Gewitter aktiv. Auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes wurde in der Region gegen 23 Uhr ein Unwetter der höchsten Warnstufe 4 gemeldet.

Von einem Aussichtspunkt im baden-württembergischen Konstanz beobachten Menschen ein herannahendes Gewitter. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Polizei in Reutlingen: „Hier läuft es wirklich gut“

Die schweren Unwetter führten auch in der Region um Reutlingen zu zahlreichen Polizei- und Feuerwehreinsätzen. „Wir sind wirklich auf der Kippe“, sagte ein Polizeibeamter in Reutlingen am Dienstagabend. Bisher wurden keine Todesfälle gemeldet. Doch aufgrund des schweren Unwetters kommt es zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten. „Im Moment kann ich Ihnen nichts mehr sagen. Es wird eine Weile dauern, bis wir einen Überblick haben“, sagte der Polizist.

Nach Angaben der Polizei kam es auch in Freiburg zu zahlreichen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume. Verletzte oder gefährdete Personen seien bislang nicht gemeldet worden, hieß es am Abend.

Deutscher Wetterdienst: Extreme Wetterbedingungen werden zur Norm Starker Regen, Hagel und Überschwemmungen im nordhessischen Kassel am Donnerstag. Extreme Wetterbedingungen, die die Welt immer wieder erlebt. © Quelle: Reuters

In Offenburg sei ein kleines Gewitter über die Region gezogen, sagte ein Polizeibeamter. Es gab zwar einige Einsätze wegen umgestürzter Bäume, aber es gab keine Verletzten und keine Unfälle.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es in Baden-Württemberg weiterhin vor allem bis Mitternacht zu Gewittern mit Starkregen, bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörnern und heftigen Sturmböen kommen. Der Sturm zieht von Frankreich nach Deutschland, die französischen Bahnen haben bereits die Einstellung des Zugverkehrs auf zahlreichen Strecken im Grenzgebiet zu Baden-Württemberg angekündigt.

RND/dpa/seb