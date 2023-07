Nach schweren Unwettern in Frankreich zieht eine Sturmfront nach Osten über Südwestdeutschland. Ein schwerer Sturm beschädigte rund 30 Häuser im Saarland. In Baden-Württemberg stürzen mehrere Bäume und es gibt mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen.

Ausläufer einer aus Frankreich kommenden Sturmfront zogen am Abend nach Baden-Württemberg und ins Saarland. „Wir haben im südlichen Raum, im Raum Weil und Lörrach, ein schweres Unwetter“, sagte ein Polizeisprecher in Freiburg. Wegen umgestürzter Bäume kommt es zu zahlreichen Einsätzen. Ein Tornado hätte im Saarland schwere Schäden anrichten können.

Ein Sturm beschädigte rund 30 Häuser in Asweiler im saarländischen Landkreis Freisen. Niemand wurde verletzt. Der Wind wütete in einer Schneise von etwa 100 Metern, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war vor Ort. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost von der SPD gab am Abend bekannt, dass der Dachstuhl zweier Gebäude komplett abgerissen worden sei. „Bei dem Unwetter in Asweiler am frühen Abend wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Schäden ließen Schlimmeres befürchten“, sagte der Innenminister. Die Versorgung der Bevölkerung erfolgte im Dorfgemeinschaftshaus. Ob es sich um einen Tornado handelte, ist noch unklar.

In der Bodenseeregion wurde gegen 23 Uhr vor extremen Unwettern der höchsten Warnstufe 4 gewarnt. Ein Polizeisprecher in Ravensburg sagte am Abend, die Einsatzlage sei nicht beherrschbar, da ständig Notrufe eingingen. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Viele Bäume wurden umgeknickt und Dächer abgerissen. Besonders in Sigmaringen, Ravensburg und im Bodenseekreis war ein sehr schweres Gewitter aktiv. Auch in der Region um Reutlingen mussten Polizei und Feuerwehr zahlreiche Einsätze durchführen. „Bei uns läuft es wirklich gut“, berichtete ein Polizeibeamter in Reutlingen. Aufgrund des schweren Unwetters kommt es zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten.

Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Entwarnung für Baden-Württemberg gegeben – die Gewitter dürften auch in der Nacht Richtung Bayern anhalten. Nach Angaben des DWD kam es zwischen der Donau- und der Bodenseeregion zu Orkanböen und orkanähnlichen Böen. Auch in Freiburg kam es zu heftigen Sturmböen. Stellenweise fiel Hagel mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern. Die schweren Gewitter sollen vom Allgäu in Richtung Bayern und die Stadt München ziehen.

In Bayern kam es durch die Sturmfront zu unzähligen umgestürzten Bäumen und Verkehrsbehinderungen, verletzt wurde bislang offenbar niemand. Nach Angaben der Polizei im betroffenen Gebiet seien bis Mitternacht keine größeren Windschäden aufgetreten. „‚Ein umgestürzter Baum‘ ist derzeit der Standardsatz, den ich höre“, sagte ein Sprecher der Polizei Augsburg. In Augsburg war ein Baugerüst umgefallen. Gefährdete oder gar verletzte Personen wurden bisher nicht gemeldet.

Experten empfehlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Gegenstände im Freien zu sichern und Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Die Menschen sollten sich so wenig wie möglich im Freien aufhalten.

Bereits heute kam es in Ostfrankreich zu schweren Unwettern. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarkts ein, in Vichy wurden 30 Bäume entwurzelt und Anwohner aus verschiedenen Teilen der Region teilten Fotos von großen Hagelkörnern, die mit den Sturmböen herabfielen, berichteten der Sender BFMTV und die Zeitung Le Parisien. Menschen kamen zunächst nicht zu Schaden. Die französische Bahn kündigte im Vorfeld an, den Zugverkehr auf zahlreichen Strecken im Grenzgebiet zu Baden-Württemberg einzustellen.

In Dijon und Mulhouse wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde registriert. Für 26 Departements wurde eine Unwetterwarnung ausgegeben, für fünf davon lag die Warnstufe Rot.