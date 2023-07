Tories verloren bij Nachwahlen zwei Sitze

Im Wahlbezirk von Ex-premier Boris Johnson konnten die Tories den Sitz stoppen.

Die Regierungspartei van premier Rishi Sunak zou zowel de Nachwahlen für das Unterhaus empfindliche Verluste kunnen zijn. Jordan Pettit / AP

(dpa) Die regisserende Konservative Partei in Grossbritannien hat bei Nachwahlen für das Unterhaus in twee Wahlbezirken Mandaat verloren. In een geschreven Wahlbezirk konnte sie sich aber knapp halten. In Somerton en Frome in der Westglischen Grafschaft Somerset, die liberaal-democraten, in Selby en Ainsty in Noord-Yorkshire, die sociaal-democratische arbeiderspartij, die jeweiligen Wahlleiter am frühen Freitagmorgen mitteilten sterven.