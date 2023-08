Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Seit Jahren drohen britische Konservative, die sich um rechte Unterstützung bemühen, Großbritannien aus Europas wichtigstem Menschenrechtsvertrag zurückzuziehen. Dieses Mal könnten sie es tatsächlich ernst meinen.

Während weiterhin ein stetiger Strom von Migranten ohne Papiere an den Küsten Großbritanniens ankommt, gehen den britischen Ministern die Ideen aus, wie sie das totemistische Versprechen von Premierminister Rishi Sunak einlösen können, „die Boote daran zu hindern, den Ärmelkanal zu überqueren“.

Und da Sunaks Flaggschiff-Abschreckungsplan zur Abschiebung von Asylsuchenden nach Ruanda wegen einer Flut von Menschenrechtsklagen immer noch vor Gericht scheitert, wollen immer mehr Konservative, dass Großbritannien einen radikaleren Schritt unternimmt – den Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). ) insgesamt.

Es wäre eine seismische Entscheidung. Großbritannien war eine der treibenden Kräfte bei der Ausarbeitung der EMRK im Jahr 1950, und Winston Churchill lobte ihre Charta als „zentral für unsere Bewegung“. Heute sind Russland – das letztes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine ausgeschlossen wurde – und sein engster Verbündeter Weißrussland die einzigen europäischen Nationen, die keine Mitglieder sind.

Doch immer mehr einflussreiche Tories behaupten, der EGMR – und sein Durchsetzungsgremium, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg – seien veraltete Institutionen, die Großbritannien daran hinderten, seine Grenzen im Zeitalter der Massenmigration zu sichern.

Nick Timothy, ehemaliger Top-Berater der ehemaligen Premierministerin Theresa May – und voraussichtlich nächstes Jahr Abgeordneter der Konservativen – schrieb diesen Monat, dass der Austritt aus dem EGMR für die britischen Interessen „lebenswichtig“ sei. Timothy hat als unabhängiger Berater der derzeitigen britischen Innenministerin Suella Braverman gearbeitet, die ebenfalls den Austritt aus dem EGMR unterstützt.

„Der Europäische Gerichtshof in Straßburg hat die ersten Flüge nach Ruanda blockiert“, schrieb er. „Die Rechte des EMRK haben die Abschiebung von Terroristen und unzähligen ausländischen Kriminellen blockiert … Wenn wir ein funktionierendes Einwanderungssystem wollen, sollten wir bereit sein, das Land zu verlassen.“

Dominic Cummings, ein weiterer ehemaliger Downing-Street-Berater und Vordenker der Pro-Brexit-Kampagne „Vote Leave“ im Jahr 2016, befürwortete diesen Monat ebenfalls in seinem vielgelesenen Substack-Blog den Austritt aus dem EGMR.

Braverman ist der einzige Kabinettsminister, der sich öffentlich für einen Austritt aus dem EGMR ausgesprochen hat, aber mehrere Berichte im Laufe des Sommers machen deutlich, dass andere Tory-Minister privat ihre Unterstützung für die Idee zum Ausdruck gebracht haben.

Die Tories liegen in den Meinungsumfragen deutlich hinter Labour und müssen vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr dringend Unterstützung gewinnen.

„Meine (lokalen Tory-)Stadträte würden es lieben, meine Einwohner – der Großteil von ihnen – würden es sehr unterstützen, da zwischen diesem und dem Brexit-Votum ein enger Zusammenhang besteht“, sagte ein ehemaliger Kabinettsminister, der eine starke Brexit-Befürworterin vertritt. Wahlkreis unterstützen.

Zurück zu den Brexit-Kriegen?

Doch wie beim Brexit sind die Briten geteilter Meinung über die Notwendigkeit eines solch radikalen Schritts. In liberaleren Teilen Südenglands befürchten die Tories, dass der Schritt nach hinten losgehen könnte.

„Wenn Sie beispielsweise in Winchester oder Colchester gegen (die zentristischen) Liberaldemokraten antreten, wird Sie das den Sitz kosten“, warnte der oben zitierte Ex-Minister.

Eine aktuelle Umfrage der Denkfabrik „More in Common“ ergab, dass die Hälfte der Wähler der Meinung ist, dass Großbritannien Mitglied des EGMR bleiben sollte, während die andere Hälfte ungefähr zwischen denen aufgeteilt ist, die der Meinung sind, dass Großbritannien austreten sollte (28 Prozent) und Unentschlossenen (23 Prozent).

Und 41 Prozent sagten, ein konservatives Versprechen, aus der EMRK auszutreten, würde die Wahrscheinlichkeit verringern, dass sie konservativ wählen würden, während nur ein Viertel (26 Prozent) sagte, dass dies die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass sie dies tun würden.

„Die Vorstellung, zu den ‚Brexit-Kriegen‘ zurückzukehren, erfüllt die Menschen mit Angst“, sagte Luke Tryl von More in Common. „Sie wollen einfach nicht über Europa reden. Sie wollen über Einkaufspreise, Wartelisten (National Health Service) und dergleichen sprechen.“

Internationale Konsequenzen

Dennoch fühlen sich einige Downing-Street-Mitarbeiter von der Idee angezogen, bei einer Wahl um die Mitgliedschaft im EGMR zu kämpfen, da sie darin eine Gelegenheit sehen, ihre Labour-Gegner als schwache Einwanderungsgegner darzustellen.

Sunak selbst bleibt angesichts der wahrscheinlichen internationalen Konsequenzen für Großbritannien skeptisch

Westliche Verbündete würden einer britischen Entscheidung, sich Russland und Weißrussland außerhalb des europäischen EMRK-Clubs anzuschließen, nicht wohlwollend gegenüberstehen. Und sowohl im Karfreitagsfriedensabkommen in Nordirland als auch im Post-Brexit-Kooperationsabkommen des Vereinigten Königreichs mit der EU ist die Mitgliedschaft im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bereits verankert.

Joelle Grogan, leitende Forscherin im britischen Think Tank „Changing Europe“, sagte, ein Austritt aus der EMRK würde das Vereinigte Königreich „gegen das Karfreitagsabkommen verstoßen“ und dass die neu aufgenommene rechtliche und justizielle Zusammenarbeit mit der EU wahrscheinlich ausgesetzt würde. Im weiteren Sinne warnte sie, dass die internationale Glaubwürdigkeit Großbritanniens in Sachen Menschenrechte ruiniert würde.

„Es würde der Verbesserung der Beziehungen mit der EU sicherlich ganz grundlegend schaden, denn es würde mit Sicherheit ein sehr grundlegendes Abkommen auf der Insel Irland verletzen“, sagte Grogan.

Für Sunak, der seit seinem Amtsantritt im vergangenen Oktober hart daran gearbeitet hat, die Beziehungen zu Europa wieder aufzubauen, wäre das eine schwere Pille. Sein sogenannter Windsor-Rahmenvertrag mit der EU gilt als eine der krönenden Errungenschaften seiner bisherigen Amtszeit als Ministerpräsident.

Aus diesem Grund glauben viele Kollegen, dass der Premierminister den Forderungen nach einem uneingeschränkten Ausstieg aus der EMRK widerstehen wird.

„Das ist keine Performance-Kunst, das ist eine ernsthafte Entscheidungsfindung“, sagte Robert Buckland, ein ehemaliger Justizminister der Konservativen und ausgesprochener Kritiker der Forderungen, den EGMR zu verlassen. „Ich weiß, dass der Premierminister daran glaubt. Er ist ein ernsthafter Mensch und glaubt daran, ernsthafte Politik zu machen.“

Oberste Entscheidung

Aber wenn der Oberste Gerichtshof Sunaks Ruanda-Plan später in diesem Jahr aufgrund der EMRK-Verpflichtungen Großbritanniens für rechtswidrig erklärt, wird der Druck auf den Premierminister zunehmen.

Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass mehr Tory-Abgeordnete und sogar amtierende Minister Sunak zum Handeln auffordern würden, sagte ein ehemaliger Tory-Stratege, der immer noch enge Verbindungen zur Partei hat. Ein negatives Gerichtsurteil würde auch den Hinterzimmerteammitgliedern, die bereits Befürworter des Umzugs sind, „mehr Munition“ geben, bemerkte er.

Und viele Tories sehen vor der nächsten Wahl die Notwendigkeit einer klaren Trennlinie zu ihren Labour-Gegnern.

Es sei ein „Streit, den wir mit der Labour Party haben wollen“, sagte der Stratege und wies darauf hin, dass Labour-Chef Keir Starmer – ein ehemaliger Menschenrechtsanwalt – einem solchen Versprechen wahrscheinlich nicht nachkommen würde.

Ein zweiter ehemaliger Tory-Stratege, wie Cummings ein Veteran der Vote-Leave-Kampagne, schlug vor, dass Sunak ein Referendum über die EMRK-Mitgliedschaft anbieten könnte – und sagte, sie seien äußerst zuversichtlich, was das Ergebnis angeht.

„Das ist die Art von Kampagne, an der man teilnehmen möchte“, sagten sie. „Sie stehen entweder auf der Seite der Menschen, die unsere Grenzen kontrollieren wollen, oder Sie stehen auf der Seite der europäischen Richter in Straßburg. Es wäre nicht einmal annähernd so. Wir würden 70/30 oder 80/20 gewinnen.“

Die Labour Party schaut nervös zu, da sie bisher versucht hat, Sunaks harte Rhetorik zur Einwanderung nicht direkt zu konfrontieren.

Ein Berater von Starmer räumte ein, dass die EMRK-Frage „potenziell von Bedeutung“ sei, und sagte, die Tories würden bei jedem Wahlkampf wahrscheinlich die Unterstützung der „rechten Presse“ erhalten. Sie waren jedoch skeptisch, dass Sunak daraus eine „verkaufsfähige Politik“ machen könnte.

Bei der Wahl 2019, die auf der Trennlinie „Get Brexit Done“ ausgetragen wurde, hätten die Tories „das Genie von Cummings und die schiere Persönlichkeit und Kraft von (Boris) Johnson“ hinter sich gehabt, sagte der Labour-Stratege.

„Diesmal haben sie einen Ministerpräsidenten, der ein schrecklicher Wahlkämpfer ist und sich nicht wirklich dafür engagiert … Man kann keine Kampagne führen, bei der es sowohl um den Austritt aus dem EGMR als auch um dauerhafte Kompetenz geht.“

Jenseits von Sunak

Auch wenn Sunak sich dem Druck widersetzt, den Sprung in die EMRK-Mitgliedschaft zu wagen, werden seine rechten Kollegen den Kampf nicht aufgeben.

Denn wenn sich die Umfragen durchsetzen und die Konservativen die nächste Wahl verlieren, dürfte sich die Partei bald darauf mitten in einem weiteren Führungswettbewerb befinden.

Und die konservativen Basismitglieder, die den nächsten Anführer bestimmen würden, würden wahrscheinlich vor Kandidaten schwärmen, die eine harte Haltung gegenüber der EMRK-Mitgliedschaft vertreten.

Braverman machte keinen Hehl aus ihren Ambitionen, die Partei im Jahr 2022 zu leiten, und ihre Unterstützung für den Austritt des EGMR könnte die Debatte beim nächsten Mal durchaus beeinflussen.

In der Zwischenzeit können die Tories Sunak nur beobachten und abwarten. Wie der erste oben zitierte Tory-Stratege sagte: „Die Frage ist: Hat Rishi den Mumm dazu?“