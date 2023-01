Tori Spelling gibt zu, 400 Dollar für Denise Richards‘ OnlyFans ausgegeben zu haben

Es ist sicher zu sagen Tori Rechtschreibung ist ein Fan von Denise Richards‚ Arbeit.

Die Beverly Hills, 90210 Die Schauspielerin gab zu, viel Geld ausgegeben zu haben, um Inhalte auf dem zu sehen Echte Hausfrauen von Beverly Hills Alauns OnlyFans-Konto. Wie Tori kürzlich bei einem Auftritt bei Sirius XM erklärte Jeff Lewis Live„Ich bin seit Jahren mit ihr befreundet. Ich war einfach irgendwie fasziniert von den ganzen OnlyFans und – ich werde nicht lügen – ich dachte: ‚Lass es mich überprüfen. Was beinhaltet es?“

Nachdem Tori erfahren hatte, dass Benutzer für ein Abonnement bezahlen mussten, um Zugang zu Denises Konto zu erhalten, sagte sie, sie habe sich „unter einem falschen Namen“ angemeldet.

„Es ist fesselnd“, der 49-Jährige fuhr fort und fügte hinzu, dass sie dann mehr Geld auf das Konto einzahlte, um einen besseren Zugang zu erhalten. „Ich wollte nur sehen. Es ist meine Freundin. Ich sage: ‚Hey, wie weit geht sie?’“

Toris Neugier führte sie schließlich dazu, Denises Konto ein Trinkgeld zu geben, damit sie eine Nachricht an den Star senden konnte. Als die Geschichtenerzählen Der Autor erinnerte sich, dass er an Denise geschrieben hatte: „‚Hey, ich liebe, was ich sehe. Ich würde gerne mehr sehen.’“