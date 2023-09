Am Samstag kurz vor 16 Uhr ist Florian Grillitsch endlich wieder bei der TSG Hoffenheim angekommen. Der österreichische Nationalspieler, der den Verein im Sommer 2022 verließ und vor der Saison nach zwölf eher freudlosen Monaten bei Ajax Amsterdam zurückkehrte, kombinierte Schusskraft mit feinster Technik – das Ergebnis: ein Tor, das bereits jetzt ein heißer Anwärter auf den Titel „Goal“ ist „Auszeichnung des Monats“ könnte sogar „Tor des Jahres“ sein. Nach dem 3:1-Sieg der TSG beim 1. FC Köln war für den 28-Jährigen klar: „So ein Tor schießt man wohl nur einmal im Leben.“ Die Frage nach der Entfernung konnte er in Sekundenschnelle beantworten. „55,6 Meter“, sagte der Mittelfeldspieler stolz.

Was genau war passiert? Ein misslungener Kölner Rückpass zwang FC-Keeper Marvin Schwäbe zu einer halsbrecherischen Abwehr weit außerhalb seines Strafraums. Der Ball landete knapp hinter der Mittellinie bei Grillitsch und der Hoffenheimer nahm Maß. Der Ball flog in hohem Bogen und mit einer Drehung über das halbe Feld und landete schließlich im Netz. Es stand 2:0 und ein wichtiger zwischenzeitlicher Schritt für die TSG zum dritten Saisonsieg.

„Natürlich freue ich mich darüber. „Es war ein wichtiges Tor“, sagte Grillitsch und fügte mit Blick auf den Erfolg und die bisherige Saisonbilanz seines Vereins hinzu: „Wir sind überglücklich.“ Eine Situation, die der Mittelfeldspieler vor seiner Rückkehr in den Kraichgau wohl noch nicht allzu oft erlebt hatte. Nach langer Suche Für einen Verein landete er schließlich vor etwas mehr als einem Jahr bei Ajax. Der nächste Karriereschritt erfolgte beim niederländischen Spitzenklub und durch Einsätze in der Champions League. Am Ende absolvierte Grillitsch magere 18 Pflichtspiele ohne ein Tor erzielen. Eine Trefferbilanz, die er in Hoffenheim bereits verbessert hat – und mit einem wohl einmaligen Abschluss.