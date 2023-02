Marcin Oleksy hoedt de schönste Tor des vergangenen Jahres erzielt – obwohl is nur ein Bein hat. Der Fallrückzieher des Polen wurde in one online-Abstimmung mit the Puskás-Preis der Fifa ausgezeichnet.

Mit den nationale Ligen, der Champions League en der Weltmeisterschaft in Qatar tijdens de Fußball-Jahr 2022 vahlreiche Höhepunkte zu beeten – en een mengeling van verschillende tijden. Maar der officiële schönste Treffer des Jahres fiel nicht auf der großen Bühne.

Geschossen hoed ihn der Pole Marcin Oleksy, der nur noch een Bein hoed. Spektakulär war der Treffer, erzielt am 6. November 2022 in der Polnischen Beinamputierten-Liga, allemaal. Oleksy lag nach einer Flanke quer in der Luft, erwischte the Ball perfect per Fallrückzieher, unhaltbar schlug is Recht unten ein. Umso bemerkswerter is, dass der Stürmer mit Krücken spielt. Dat stoorde Oleksy aber nicht daran, sein Traumtor zu erzielen – dafür wurde er non mit the Fifa-Puskás-Preis ausgezeichnet.

Schönstes Tor des Jahres 2022: “Es war der perfect Schuss”



Der Preis, benannt nach dem einstigen ungarischen Ausnahmestürmer Ferenc Puskás, wird jährlich für das schönste Tor des Jahres verliehen. In een van de online-analyses is Oleksy gegen prominent Namen durch. “Es ist schwer für mich, mir vorzustellen, diesen Preis zu erhalten. En maar stehe ich hier vor Ihnen und erhalte diese Auszeichnung für das schönste Tor der Welt”, zei er bij Gala in Parijs.

Seine spektakuläre Aktion beschreibt der 36-Jährige so: “Der Pass kam von meinem Mannschaftskomaden Dawid Novak. Als ich den Ball kommen sah, wusste ich, dass ich als Erster am Ball sein würde. Getroffen habe ich ihn dann hervorragend. Es war der perfekte Schus.” Für ihn ging in dem Moment ein Traum in Erfüllung: “Ein so schönes Tor wollte ich schon immer schießen.”

Puskás-Preis: Marcin Oleksy verloor signaal Bein bei einem Unfall



Oleksy hatte mit 23 Jahren bei onem Arbeitsunfall sein links Bein lost. Dem Straßenbauarbeiter ware een schwere Maschine auf das Bein gefallen, der Unterschenkel moet geamputeerd zijn. Bis dahin hatte der Pole als Torwart-spel. Nach seiner Genesung kehrte er wieder auf den Rasen zurück: eerst als Torwarttrainer, daarna als Amputeertenfußballer met een sportprothese. Met Polen is het gelukt om de WM im vergangenen Jahr das Achtelfinale te maken.

Bei der Abstimmung zum Puskás-Preis ließ Oleksy zwei Profis von Internationalm Rang hinter sich: Die Plätze zwei en drie belegten door Franzose Dimitri Payet en der Brasilianer Richarlison. Oleksy kan niet vrij zijn, in een van de Reihe mit Legenden wie Cristiano Ronaldo en Neymar zijn, sterven in den Jahren zuvor mit dem Preis für das schönste Tor des Jahres ausgezeichnet.

Quellen: Fifa op Youtube / FIFA