David Späth sorgt für einen tollen Handball-Abend: Der Torwart der Rhein-Neckar Löwen hält nicht nur beeindruckende 15 Bälle, sondern trifft auch selbst zweimal. Die SG Flensburg-Handewitt braucht die Hilfe ihres Torwarts nicht: Die Tormaschine der Liga punktet wieder reichlich.

Die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen schlagen sich in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga weiter tadellos. Flensburg setzte sich am dritten Spieltag bei Frisch Auf Göppingen 37:32 (15:15) durch und fuhr einen erwarteten Erfolg ein – die Löwen entschieden derweil das Duell der Unbesiegten für sich: Das Team um Nationalspieler Juri Knorr gewann gegen MT Melsungen 31:26 (17:14). Mit drei Siegen aus drei Spielen stehen Flensburg und die Löwen an der Tabellenspitze. Am Sonntag können auch Titelverteidiger SC Magdeburg und die Füchse Berlin dieses Maximalergebnis erreichen.

Mit zehn Toren ragte der dänische Olympiasieger Emil Jakobsen für die SG Flensburg heraus, die das Spiel erst nach der Halbzeitpause so richtig in den Griff bekam. Die Flensburger Offensive lieferte einmal mehr beeindruckende Zahlen ab: Nach dem 42:28-Sieg über Erlangen und dem 39:25 beim TVB Stuttgart sind die 37 Tore erneut eine hervorragende Marke.

Melsungen war allerdings nach zwei Siegen zum Auftakt mit viel Selbstvertrauen nach Mannheim gereist und machte den Löwen das Leben schwer. Über weite Teile der ersten Halbzeit lagen die Gastgeber hinten, vor allem Ivan Martinovic trug mit drei erfolgreichen Toren in Folge zur Wende bei. Der Kroate gehörte mit sieben Treffern zu den stärksten Torschützen seiner Mannschaft, Nationalspieler Jannik Kohlbacher traf achtmal.

Nationaltorhüter David Späth parierte nicht nur starke 15 Schüsse, sondern traf auch selbst zweimal – und stand am Ende der Partie bei einer Abwehrquote von knapp 37 Prozent und einer Trefferquote von 100 Prozent. Auf Melsungsseite war Timo Kastening (6) am erfolgreichsten.