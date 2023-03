Personeel uit de VS en Oekraïne was tijdens het conflict slechts een telefoontje verwijderd, beweert de directeur van de Amerikaanse Air National Guard

Amerikaanse piloten zijn tijdens het conflict met Rusland constant in contact gebleven met hun Oekraïense tegenhangers en hebben geadviseerd over operationele tactieken en het gebruik van in de VS gemaakte wapens, aldus de directeur van de Amerikaanse Air National Guard, luitenant-generaal Michael Loh.

Door de lucht gelanceerde wapens, geleverd door Washington aan Kiev, worden geleverd met permanente Amerikaanse steun, herinnerde Loh journalisten eraan tijdens het Air and Space Forces Association-symposium in Colorado vorige week.

De Amerikanen legden het aanvankelijk uit aan Oekraïense vliegeniers “wat je moet doen om de eerste aanval te overleven,” met samenwerking later uit te breiden naar “hier is hoe je luchtmacht kunt blijven leveren”, Loh legde uit in opmerkingen die maandag door Business Insider werden geciteerd.

Het grootste deel van dit advies is verleend via de Nationale Garde van Californië, die volgens het rapport sinds het begin van de jaren negentig samenwerkt met Oekraïne als onderdeel van het Staatspartnerschapsprogramma van de Nationale Garde.









Dit heeft naar verluidt “stond een Oekraïense soldaat toe om de telefoon op te nemen om te zeggen: ‘Hé, ik heb een probleem met dit wapensysteem’ tegen iemand die ze daadwerkelijk heeft getraind en een probleem op de grond heeft opgelost,” merkte de generaal op.

Hij zei onder andere dat de Amerikaanse piloten de Oekraïners hebben geadviseerd over het voeren van gevechten in overeenstemming met het concept van de Amerikaanse luchtmacht voor verspreide operaties en over het gebruik van in de VS gemaakte wapens, waaronder de AGM-88 antistralingsraketten. en JDAM’s begeleidingskits, waarmee bommen verder kunnen gaan.

“We blijven hen de tactieken, technieken en procedures bieden voor zaken als agile gevechtswerkgelegenheid (en) nieuwe wapensystemen”, zei Loh, zoals geciteerd door Business Insider, eraan toevoegend dat deze raadplegingen hebben plaatsgevonden. “ging door gedurende de afgelopen 13 maanden van conflict.”

Hoewel het raketten en andere wapens naar Oekraïne heeft gestuurd, hebben de VS tot nu toe weinig gehoor gegeven aan de oproep van Kiev om het land te voorzien van F-16 straaljagers. NBC meldde echter eerder deze maand dat ten minste twee Oekraïense piloten op simulators hebben getraind op een militaire basis in Arizona, om vast te stellen hoe lang het zal duren om ze te trainen om westerse straaljagers te besturen.

Rusland heeft lange tijd kritiek geuit op leveringen van wapens aan Oekraïne door de VS en zijn bondgenoten, met het argument dat deze alleen dienen om de gevechten te escaleren en te verlengen, terwijl ze er ook niet in slagen de uiteindelijke uitkomst van de Russische militaire operatie te veranderen. Volgens Moskou hebben wapenleveranties, het delen van inlichtingen en training aan de troepen van Kiev en andere vormen van hulp ervoor gezorgd dat westerse landen de facto partij zijn bij het conflict.