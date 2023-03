De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu zei zaterdag tijdens gesprekken met de Egyptische tegenhanger Sameh Shoukry dat Ankara zou werken aan het “normaliseren” van de betrekkingen met Caïro.

Het bezoek van Cavusoglu is de eerste keer in tien jaar dat de beste diplomaten van Turkije en Egypte gesprekken hebben gevoerd in Caïro.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Ankara zijn diplomatieke betrekkingen met Egypte “zo snel mogelijk” zal opwaarderen tot ambassadeursniveau.

“Ik ben erg blij dat we concrete stappen ondernemen om de betrekkingen met Egypte te normaliseren… We zullen ons best doen om onze banden in de toekomst niet opnieuw te verbreken”, zei Cavusoglu.

“We zullen op het juiste moment gaan praten (over het herstel van ambassadeurs), afhankelijk van de positieve resultaten die het oplevert”, zei Shoukry.

Hij zei dat de gesprekken “eerlijk, diep en transparant” waren geweest.

Shoukry bezocht vorige maand ook Turkije na een dodelijke aardbeving die meer dan 50.000 mensen het leven kostte.

Een decennium van gespannen banden

President Abdel Fattah al-Sisi wierp voorganger Mohamed Mursi van de Moslimbroederschap omver in een militaire staatsgreep in 2013. Mursi was een bondgenoot van Ankara en zijn verdrijving leidde tot jarenlange gespannen betrekkingen tussen Egypte en Turkije.

Mursi stierf in 2019 in de gevangenis. Andere hooggeplaatste leden van de Moslimbroederschap zitten nog in de gevangenis in Egypte of hebben het land verlaten.

Turkije en Egypte steunden ook tegengestelde facties in het conflict in Libië.

Overleg tussen hoge ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara en Caïro begon in 2021 toen Turkije werkte om de spanningen met een aantal landen in de regio te verminderen.

Vorige maand zei de Egyptische regering dat Turkse bedrijven $ 500 miljoen (€ 465 miljoen) aan nieuwe investeringen in Egypte hadden toegezegd.

