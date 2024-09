Berlijn (dpa) – Op 12 oktober zal op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts een topconferentie over Oekraïne met de Amerikaanse president Joe Biden plaatsvinden. Er wordt verwacht dat ongeveer vijftig NAOTO-lidstaten en andere bondgenoten van Oekraïne zullen deelnemen, in sommige gevallen op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders. Het doel is om de militaire steun aan Oekraïne onder zijn bondgenoten te coördineren. Biden zal voorafgaand aan de top van 10 tot 12 oktober in Berlijn zijn, waar hij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en bondspresident Frank-Walter Steinmeier zal ontmoeten. Dit zal Bidens eerste bilaterale bezoek aan Duitsland zijn tijdens zijn bijna vierjarige ambtstermijn.