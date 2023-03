Clifton Pemble, President en CEO, Garmin op de NYSE op 7 december 2021. Bron: NYSE

Beleggers hebben geen gebrek aan zorgen, of het nu gaat om de economie die in een recessie terechtkomt als gevolg van hogere rentetarieven of de ravage die financiële aandelen vorige week teisterde. Toch zijn er koopmogelijkheden voor wie weet waar hij moet zoeken. Hier zijn vijf aandelen om de storm te doorstaan, volgens de topprofessionals van Wall Street op TipRanks, een platform dat analisten rangschikt op basis van hun prestaties uit het verleden.

Sneeuwvlok

Cloudbedrijven ervaren een duidelijke vertraging van hun groeipercentages omdat macro-uitdagingen van invloed zijn op de bedrijfsuitgaven. Ondanks de aanhoudende druk, cloudgebaseerd datawarehouse-bedrijf Sneeuwvlok (SNEEUW) leverde optimistische kwartaalresultaten op. Snowflake verwacht dat de productomzet in het boekjaar 2024 met 40% zal groeien, wat een vertraging betekent ten opzichte van de stijging van 70% in het boekjaar 2023 (eindigend op 31 januari 2023). Desalniettemin blijft Snowflake optimistisch over zijn groei in de komende jaren en verwacht hij zijn productomzetdoelstelling van $ 10 miljard in fiscaal 2029 te behalen. Deutsche Bank-analist Brad Zelnick is het ermee eens dat Snowflake “niet immuun is voor matiging van de groei van de cloud”. (Zie Snowflake Blogger Meningen & Sentiment op TipRanks) Dat gezegd hebbende, herhaalde Zelnick een koopadvies op Snowflake met een koersdoel van $170, zeggende: “We zijn er nog steeds vast van overtuigd dat de langetermijnvooruitzichten intact blijven voor Snowflake, met zijn unieke multi-cloudarchitectuur, rijke platformfuncties, mogelijkheden voor het delen van gegevens en native app-ontwikkelingstools die het positioneren om de enorme Data Cloud-mogelijkheid te benutten.” Zelnick staat op plaats 85e van de meer dan 8.000 analisten volgden op TipRanks. Zijn beoordelingen waren 69% van de tijd winstgevend en genereerden een gemiddeld rendement van 14,9%.

Verkoopsteam

Laten we naar een ander cloudbedrijf gaan, Verkoopsteam (CRM), dat onlangs solide resultaten rapporteerde voor het vierde kwartaal van fiscaal 2023 (eindigend op 31 januari 2023). Het bedrijf verwacht dat de omzet voor fiscaal 2024 met ongeveer 10% zal groeien. Hoewel dat cijfer een vertraging aangaf in vergelijking met de groei van 18% in fiscaal 2023, lag het hoger dan de schattingen van analisten. Bovendien verwelkomden Wall Street-experts de winstgevendheidsprognoses van het bedrijf. Salesforce staat onder druk van verschillende activistische investeerders, waaronder Elliott Management en Starboard Value, om de winstgevendheid te verbeteren. (Zie Salesforce Insider Trading Activiteit op TipRanks) Mizuho-analist Gregg Moskowitz, die de 264 vasthoudte positie onder meer dan 8.000 analisten op TipRanks, zei dat hij “aangemoedigd is door het recente activisme in CRM van de afgelopen maanden”. De analist benadrukte ook de herstructureringsinspanningen van het bedrijf en de vooruitzichten voor de operationele marge voor het boekjaar 2024 van 27%, die volgens hem “zelfs ver boven de meest optimistische verwachtingen” lagen. “Ondanks macro-uitdagingen herhalen we dat CRM goed gepositioneerd blijft om zijn enorme klantenbestand te helpen bij het beheren van inkomsten en procesoptimalisatie via digitale transformatie”, aldus Moskowitz. Moskowitz bevestigde opnieuw een koopadvies en verhoogde zijn koersdoel voor CRM-aandelen van $ 200 naar $ 225. Volgens TipRanks heeft 55% van de beoordelingen van Moskowitz winst gegenereerd, waarbij elke beoordeling gemiddeld een rendement van 13,1% opleverde.

Hibbett

De volgende op onze lijst is een detailhandelaar in sportartikelen Hibbett (HIBB), die schoeisel, kleding en uitrusting verkoopt van topmerken als Nike en Adidas. De resultaten van het bedrijf voor het vierde kwartaal van 2023 overtroffen de verwachtingen als gevolg van macrodruk, hogere kosten, problemen met de toeleveringsketen en toegenomen promotionele activiteiten. Hibbett verwacht een middelhoge eencijferige omzetgroei in fiscaal 2024, aangedreven door zijn assortiment van veelgevraagde schoenen. Ook voert het bedrijf een “systematische herziening” uit van zijn bedrijfskostenstructuur om de winstgevendheid te verbeteren. (Zie Hibbett Stock Chart op TipRanks) Williams Trading-analist Sam Poser benadrukte dat Hibbett’s relaties met belangrijke merken, voornamelijk Nike, zeer sterk zijn. Bovendien denkt de analist dat de retailer “de beste omni-channel, klantgerichte operatie in zijn klasse” in zijn verslaggeving heeft, wat wordt weerspiegeld door de stijging van 21,4% in digitale verkopen in het fiscale vierde kwartaal. Poser verlaagde zijn schattingen van de winst per aandeel voor boekjaar 2024 en boekjaar 2025, aangezien de recente resultaten van het bedrijf achterbleven bij de verwachtingen. Desalniettemin herhaalde hij een koopadvies voor Hibbett en een koersdoel van $ 82, omdat hij “ervan overtuigd is dat de begeleiding van HIBB veel realistischer, voorzichtiger en conservatiever is dan het in enige tijd is geweest”. Poser staat op nummer 144 van meer dan 8.000 analisten die worden gevolgd op TipRanks. Zijn ratings waren 55% van de tijd winstgevend, waarbij elke rating gemiddeld een rendement van 17,6% opleverde.

Zscaler

Cybersecurity bedrijf Zscaler ‘S (ZS) fiscale resultaten over het tweede kwartaal verpletterden de verwachtingen van Street, met een omzetstijging van 52%. Desalniettemin daalde het aandeel ZS omdat beleggers zich zorgen leken te maken over de factureringsverwachting van het bedrijf van ongeveer 9% achtereenvolgende daling in het fiscale derde kwartaal, vergeleken met de mid-single-digit dalingen van de afgelopen jaren. Vertragingen bij grote deals als gevolg van macro-economische problemen hadden invloed op de vooruitzichten van het bedrijf. TD Cowen-analist Shaul Eyal blijft optimistisch over Zscaler en herhaalde een koopadvies met een koersdoel van $195 na de resultaten. “Naar onze mening heeft ZS, ondanks macro-onzekerheid en scherp toezicht op deals, een sterke concurrentiepositie omdat het een marktkans van $ 72 miljard aanpakt”, aldus Eyal. De analist denkt dat het bedrijf goed gepositioneerd is om zijn doelstellingen op langere termijn te behalen, waaronder een jaarlijkse terugkerende omzet van $ 5 miljard, een operationele marge van 20% tot 22% en een vrije kasstroommarge van 22% tot 25%. (Zie Zscaler Hedge Fund-handelsactiviteit op TipRanks) Eyal heeft de 15e positie onder meer dan 8.000 analisten op TipRanks. Bovendien was 66% van zijn beoordelingen winstgevend, met een gemiddeld rendement van 24,1%.

Garmin