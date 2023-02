Op deze ongedateerde foto is een EV600 volledig elektrisch licht bedrijfsvoertuig te zien, speciaal gebouwd voor de levering van goederen en diensten, gebouwd door GM’s elektrische bedrijfsvoertuigenbedrijf, BrightDrop, in Detroit, Michigan.

“We blijven geloven dat Walmart goed gepositioneerd is in een onzekere macro-economische omgeving, met zijn prijs- en waardepropositie en met meer gemak en assortiment, ondanks aanhoudende indicatoren van druk op de consument, waaronder hardnekkige voedselinflatie”, zei Drbul.

Hoewel Crocs de macro-economische tegenwind erkent, heeft het vertrouwen in het behalen van een record in 2023, gevoed door de vraag naar zijn sandalen, het internationale groeipotentieel van het merk Crocs en een hogere marktpenetratie van het merk Heydude in de VS.

Casual schoenenmaker Crocs ( CROX ) ziet een sterke vraag naar zijn producten ondanks moeilijke macro-economische omstandigheden. De omzet in het vierde kwartaal steeg met 61%, een weerspiegeling van organische groei en het momentum van het merk Heydude, dat het bedrijf in 2022 verwierf.

Een ander bedrijf dat kracht heeft getoond in moeilijke omstandigheden is Chefs’ Warehouse (CHEF), een distributeur van speciale voedingsproducten. Het distribueert meer dan 55.000 producten naar meer dan 40.000 locaties in de VS en Canada.

De gecorrigeerde winst per aandeel van Chefs’ Warehouse voor het vierde kwartaal steeg jaar op jaar met bijna 85%, gedreven door robuuste verkopen en verbeterde marges. Het bedrijf heeft zijn activiteiten een boost gegeven door organische groei en belangrijke acquisities. In het vierde kwartaal nam het bedrijf Chef Middle East over, waardoor het kon uitbreiden naar nieuwe markten zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Oman.

Na de resultaten van het vierde kwartaal herhaalde BTIG-analist Peter Saleh een buy-rating en “Top Pick”-aanduiding op CHEF, met een koersdoel van $ 48. Saleh, die op de 346e plaats staat van de 8.341 analisten die door TipRanks worden gevolgd, denkt dat “voortdurende omzet- en winstgroei het gunstige langetermijnpotentieel van het bedrijf vergroot”.

Saleh merkte op dat het bedrijf “nog steeds ondergewaardeerd is gezien de consistente groei die het realiseert.” Hij wees er ook op dat investeerders de recente uitgifte van converteerbare obligaties verkeerd begrepen en verklaarde: “Wij geloven dat investeerders de technische details in de indiening over het hoofd hebben gezien die de verwateringsoverhang veel hoger plaatsen dan de vermelde conversieprijs. Naar onze mening zou dit een wind in de rug kunnen zijn voor de aandelen op korte termijn.”

De ratings van Saleh zijn 65% van de tijd winstgevend geweest en elke rating heeft gemiddeld een rendement van 12,5% opgeleverd. (Zie Chef’s Warehouse Stock Chart op TipRanks)