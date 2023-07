Eine weitere Analystin von RBC Capital, Elvira Scotto, ist optimistisch in Bezug auf die Dividendenaktie Energy Transfer (UND), eine börsennotierte Kommanditgesellschaft, die ein riesiges Pipeline-Netzwerk betreibt, das sich über 41 US-Bundesstaaten erstreckt.

Am 25. Juli kündigte Energy Transfer eine vierteljährliche Barausschüttung von 0,31 US-Dollar pro Stammeinheit für das zweite Quartal an, was einem Anstieg von 0,8 % im Vergleich zum ersten Quartal 2023 entspricht. Damit liegt die Dividendenrendite bei über 9 %. Das Unternehmen strebt ein Wachstum seiner jährlichen Ausschüttung um 3 bis 5 % an.

Im Hinblick auf die Ergebnisse des zweiten Quartals geht Scotto davon aus, dass die Leistung von Midstream-Unternehmen durch niedrigere Rohstoffpreise beeinträchtigt wird. Dennoch bekräftigte der Analyst seine Kaufempfehlung für die Energy Transfer-Aktie mit einem Kursziel von 17 US-Dollar.

„Wir glauben, dass ET über eine der attraktivsten integrierten Vermögensbasen in unserem Midstream-Coverage-Universum verfügt und betrachten ET als eine überzeugende Investitionsmöglichkeit, die mit einem Abschlag gegenüber Large-Cap-Konkurrenten auf EV/EBITDA und einer FCF-Rendite (Free Cash Flow) von gehandelt wird ~14 %“, sagte Scotto.

Der Analyst ist der Ansicht, dass ET gut positioniert ist, um einen deutlichen Anstieg der Cashflows zu generieren, was in Verbindung mit seiner soliden Bilanz zu höheren Cash-Renditen durch höhere Ausschüttungen an die Anteilsinhaber führen könnte.

Scotto belegt den 53. Platz unter mehr als 8.500 Analysten auf TipRanks. Darüber hinaus waren 65 % ihrer Bewertungen profitabel, mit einer durchschnittlichen Rendite von 19,6 %.