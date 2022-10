aktuelle Nachrichten



Stand: 25.10.2022 06:07 Uhr

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Morgen in Kiew eingetroffen. Seine Reise in die Ukraine wurde vergangene Woche aus Sicherheitsgründen verschoben.

