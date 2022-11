aktuelle Nachrichten



Stand: 13.11.2022 15:53 ​​Uhr

Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs wurden bei einer Explosion in einer beliebten Fußgängerzone in Istanbul mindestens vier Menschen getötet und 38 verletzt. Die Ursache der Explosion war zunächst unbekannt. In den sozialen Medien hieß es, Geschäfte seien geschlossen und die Straße gesperrt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.