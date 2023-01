Top-Tech-News für Donnerstag, den 19. Januar 2023

Wenn der CEO eines börsennotierten Unternehmens twittern würde, dass er vorhabe, sein Unternehmen zu privatisieren, und sagte, dass er „die Finanzierung gesichert“ habe, wäre es Ihnen verziehen anzunehmen, dass er vorhatte, sein Unternehmen zu privatisieren und gesichert hatte Finanzierung, um es zu verwirklichen. „Nicht so schnell“, argumentieren die Anwälte von Elon Musk, als Reaktion auf die Klage von Tesla-Investoren wegen dieses Tweets, von dem die Investoren sagen, dass sie Millionen verloren hätten.

„Es ist nicht klar, was gesicherte Finanzierung überhaupt in einem Tweet-Satz bedeutet“, sagen die Anwälte des Tesla-CEOs, „es ist nicht selbstverständlich, wie man etwas nur in Betracht ziehen könnte, und doch sind alle Details festgelegt.“