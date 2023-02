Top-Tech-News für Donnerstag, 2. Februar 2023

Wir haben zwei PlayStation-Geschichten, um diesen Donnerstag in den Tag zu starten. Die erste ist die Nachricht, dass die neueste Konsole von Sony die Unterstützung für den Discord-Voice-Chat für Betatester einführt, was großartige Neuigkeiten für alle sind, deren Online-Gaming-Freunde rund um den Chat-Dienst organisiert sind. Zwischen diesem neuesten Update und der Nachricht, dass die PS5 gerade ihr bisher bestes Verkaufsquartal hatte, fühlt es sich an, als ob die Konsole von Sony zwei Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung endlich an Fahrt gewinnt.