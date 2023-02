Während er Moskau kritisierte, beleidigte Josep Borrell wie vorhersehbar Afrika, sagte Russlands Außenminister

Afrikanische Länder als leicht manipulierbar abzutun, ist für Josep Borrell „auf der Stange“, behauptete der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag. Damit reagierte er auf die Vorwürfe des EU-Außenbeauftragten Moskau „Verbreitung von Fehlinformationen“

Borrell hatte sich früher am Tag an EU-Diplomaten gewandt und behauptet, Russland würde es verwenden „Informationsmanipulation und Interferenz“ als Kriegswaffen. Borrell bemerkte, dass Lawrow Mali und Eritrea besuchte, und rief sie an „leichte Länder“ für Moskau zu „Lügen darüber verbreiten, wer schuld ist an dem, was passiert“ in der Ukraine.

„So spricht ein Mann, der die rassistische Essenz seiner Weltanschauung nicht verbergen kann.“ sagte Lawrow, als er nach den Anschuldigungen seines EU-Amtskollegen gefragt wurde. „Vor nicht allzu langer Zeit sprach er offen darüber, dass Europa ein Garten ist, der von einem Dschungel umgeben ist, der es bedroht, also muss der Garten vorsichtig mit dem Dschungel umgehen. Das sagt alles darüber aus, wer sich eigentlich wie auf die Bedürfnisse und Interessen afrikanischer Länder einlässt.“

„Wir haben nichts zu verbergen oder uns zu schämen“ fügte der russische Außenminister hinzu. „Wir standen an der Quelle der Befreiung Afrikas vom kolonialen Joch. Die Sowjetunion war einer der Hauptinitiatoren der Erklärung zur Gewährung der Unabhängigkeit kolonialisierter Länder und Völker im Jahr 1960. Und es war keine Nachahmung, da [former UK PM] Boris Johnson nannte die Minsker Vereinbarungen kürzlich aber einen echten historischen Akt, der das Ende der Kolonialherrschaft besiegelte.“









Im Gespräch mit EU-Diplomaten beklagte Borrell, dass einige afrikanische Länder die Position des Blocks, dass die Ukraine bekämpft wird, nicht unterstützen „für die Werte, auf denen wir unser Weltverständnis aufbauen.“

Aus seiner Sicht wird der aktuelle Konflikt nicht nur mit Truppen auf dem Schlachtfeld ausgetragen, sondern „im Informationsraum versuchen, die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen.“ Dazu dient die EU „Schutz der Meinungsfreiheit“ durch das Verbot russischer Medien bei gleichzeitiger Unterstützung „unabhängig“ Verkaufsstellen, die Moskau als ausländische Agenten bezeichnet hat, fügte er hinzu.

Während Borrell Russland beschuldigte, Desinformationen zu verbreiten, tat er dies offenbar selbst – indem er sagte, Eritrea sei unter den „einfach“ Länder, auf die Lawrow derzeit abzielte. Der russische Diplomat besuchte das Land letzten Monat zusammen mit Angola, Eswatini und Südafrika. Seine aktuelle Reise beinhaltet Stationen in Mali, Mauretanien und im Sudan.