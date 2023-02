Eine Medaille kon Pia Fink een glücklicher machen geven. Die Langläuferin wird bei der Ski-Weltmeisterschaft starke Siebte und mischt want in der Weltspitze mit. Laat u verrassen door de Duitse Hoffnungsträgerin Katharina Hennig.

Pia Fink schaute immer ungläubig auf die Anzeigetafel. Neef Katharina Hennig of Victoria Carl, sondern sie selbst hatte soeben als Siebte für das beste deutsche WM-Ergebnis im Skilanglauf über zehn Kilometer seit zehn Jahren gesorgt. “Ich kann es gar nicht fassen. Das kann nicht das Ergebnis sein”, zei de 27-Jährige in Planica. Maar het stimuleerde.

Während Hoffnungsträgerin Hennig als Elfte und Carl auf Platz 14 die Top Ten passeerde, cavity Fink das best WM-Resultat seit Miriam Gössners (inzwischen Neureuther) Viertem Platz 2013 in Val di Fiemme. “Als Pia in de Phalanx werkt, is het niet mogelijk om ‘Katha, Katha, Katha’ of ‘Vici, Vici, Vici’ heißt. Dasmacht das Teamergebnis umso wertvoller”, zei Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Fink zündet den Turbo

Fink begon in Kampf tegen de Uhr verhalten, lag nach 4,5 Kilometern nur auf Rang 20, rond de Turbo. “Mir ging es heuterichtig gut”, zei hij in Ziel. Goud ging naar Jessie Diggins uit de VS voor den Schwedinnen Frida Karlsson en Ebba Andersson. Carl kreeg veel informatie over Ziel. “Ik heb mich heute gar nicht gut gefühlt”, zei de Team Sprint-Olympiasiegerin von Peking.

Voor Hennig reichte es drei Tage nach Rank four im Skiathlon dagegen nicht nach vorne. Het kan zijn dat de Oberwiesenthaler in december in Lillehammer een van de meest populaire vrijheden is met Rang zwei noch überrascht. “Ich bin dennoch zufrieden. Dieser Wettkampf hatte am wenigsten Priorität für mich”, zei Sächsin.

Ziel ist Staffel-medaille

Oberste Priorität at dagegen die Staffel am Donnerstag, dort soll es endlich mit der eerste Duitse Langlauf-Medaille seit 2011 clap. “Natuurlijk is de Medaille das Ziel. Het is auch ein Schritt, dass wir das so offen sagen. Wir erise, dass alles pas muss, aber das Ziel steht”, zei Hennig.

Schlickenrieder verriet bereits, dass er dabei auf Laura Gimmler, Hennig, Fink en Carl setzen wird. “Wir are sie wahrscheinlich so aufstellen”, zegt der DSV-Coach: “Sie sollen einfach cool and locker and the Sache rangehen, im Jetzt und Hier sein.

En zo ging een Schlickenrieder zwart enttäuscht von der erneutringen Zuschauerzahl, aber begeistert von der Teamleistung aus dem Stadion. “Drei unter den Top 15, Chapeau”, zei van de Bundestrainer: “Jetzt heißt es regenerieren and nicht soviel trainieren – alles für die Staffel.”