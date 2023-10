Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Ein hochrangiger britischer Beamter, der eng mit Boris Johnson zusammenarbeitete, schaltete in einer von Regierungsvertretern genutzten Gruppe WhatsApps umstrittene Funktion zum Verschwinden von Nachrichten ein, Wochen bevor der damalige Premierminister eine öffentliche Untersuchung der Coronavirus-Pandemie ankündigte.

Zeugenaussagen, die am Montag in der britischen COVID-19-Untersuchung veröffentlicht wurden, zeigten, dass Martin Reynolds – der als Johnsons wichtigster Privatsekretär fungierte – die Funktion am 15. April 2021 in einer WhatsApp-Gruppe mit hochrangigen Persönlichkeiten, darunter Johnson und anderen Top-Beratern der Downing Street Nr. 10, aktivierte Beamte.

Johnson kündigte am 12. Mai 2021 die öffentliche Untersuchung des Coronavirus an.

Die unabhängige Untersuchung wurde eingerichtet, um Lehren aus der Pandemie zu ziehen, und forderte die massenhafte Offenlegung von Nachrichten aus der verschlüsselten App. In öffentlichen Beweissitzungen stellt die Untersuchung hochrangige Persönlichkeiten in Frage, die an der Reaktion des Vereinigten Königreichs auf COVID-19 beteiligt sind.

In einer Beweisaufnahme mit Reynolds am Montag sagte der ehemalige Beamte, er könne sich nicht erinnern, warum er in der von ihm gegründeten Gruppe die Funktion zum Verschwinden von Nachrichten aktiviert habe. Die Funktion löscht alle ab diesem Zeitpunkt gesendeten Nachrichten nach sieben Tagen. Das bedeutet, dass Textnachrichten, die nach dem 15. April in der Gruppe gesendet wurden, nicht mehr vorhanden sind und von der Untersuchung nicht überprüft werden können.

„Ich kann es erraten oder spekulieren, aber ich kann mich nicht genau daran erinnern, warum ich das getan habe“, sagte Reynolds, als er auf den Schritt gedrängt wurde. Er argumentierte, dass die meisten regierungsbezogenen Inhalte in der Gruppe aus E-Mails kopiert und eingefügt worden seien.

Unabhängig davon wurden in der Untersuchung WhatsApp-Nachrichten gezeigt, die zwischen Reynolds und Simon Case, dem Chef des britischen öffentlichen Dienstes, der derzeit aus medizinischen Gründen beurlaubt ist, verschickt wurden.

In den im Dezember 2021 verschickten Nachrichten sagt Case, dass der damalige Premierminister Boris Johnson „sauer ist, wenn er nicht glaubt, dass seine WhatsApps durch eine COVID-Untersuchung veröffentlicht werden“.

„Aber (Johnson) war heute Abend eindeutig nicht in der Stimmung für diese Diskussion! Wir werden diesen Kampf im neuen Jahr haben“, schreibt Case.

„Zustimmen – danke für Ihre Hilfe.“ Reynolds antwortet.