Top 10 van de Spitzenverdienerinnen: Welke Spielerfrau verdien ik?

De Topsterren in Fußball scheffeln Millionen. Jedenfalls, solange sie Manner sind. Vrouwen, die in moeilijke omstandigheden leven, zijn sindsdien in de problemen gekomen met hun eigen Fußballer-zussen en verdienen hun geld in de toekomst. Nu zijn ze een van de hoogstgeplaatste spelers onder de meest verdiende spelers.

Omdat je een speler bent, ben je ook welkom bij de sterren: de Britse krant „The Sun“ heeft een ranglijst van de regio’s in de wereld waarvan de voetbalpartners beschikbaar zijn en kan worden bekeken in een onderzoek naar de „Gambling Zone“.

„Nur“ op hun nieuwe plek: Georgina Rodriguez. (Foto: fotoalliantie / Vianney Le Caer/Invision/AP)

Op Platz zei ze Rebekah Vardy. De 41-jarige echtgenote van Jamie Vardy uit Leicester City is een reality-tv-ster en krijgt als beloning 3 Million Funds (zo’n 3,5 miljoen euro).

Voor uw kijkplezier kunt u contact opnemen met „The Sun“ Perrie Edwards met een donatie van 7 miljoen Pfund (8,1 miljoen euro). Deze 30 jaar zijn een geweldige popster en de ster van Little Mix. De zanger is samen met de Britse voetbalprofessional Alex Oxlade-Chamberlain.

De partner van Cristiano Ronaldo heeft ruim 53 miljoen volgers en volgers op Instagram. Dit is de 29-jarige geschiedenis van een Netflix-documentaire en een gefragmenteerd model.

Ook Ivanović en Götze dabei

De voormalige Duitse voetballer Bastian Schweinsteiger is in 2016 samen met Ana Ivanović een groot erfgenaam van de tennisser. Het 36-jarige nummer van de tenniswereld ligt in de ranglijst van de spelers met 13 miljoen dollar (15,1 miljoen euro) op ‘The Sun’ op het platform en de achtergrond van Coleen Rooney met 15 miljoen dollar (17,4 miljoen euro). Euro). De 37-jarige leider van de Engelse ster Wayne Rooney is een andere auteur en tv-moderator.

De Top 5-lijst is Antonela Roccuzzo met een totaal van 16 miljoen Pfund (18,6 miljoen euro). De 35 jaar liefde van Lionel Messi is een sterk model en ster op sociale media.

Voor mijn eerste rang vier met Ann-Kathrin Götze in een Duitse ster. Het voormalige „Duitsland’s Next Top Model“ is een model en influencer met een carrière in het veld van 33 jaar oud. Geschätztes Vermögen: 28 miljoen Pfund (32,5 miljoen euro).

Waren we op Platz 1?

Op de Platz kwam het bericht van Anna Lewandowska, Ehefrau van Robert Lewandowski. Die 35-Jährige begonetetetetetete sterven 35 jaar oud en bevindt zich nog steeds in het lange termijn- en fitnessbereik. Afhankelijk van de rangschikking ontvangt u 36 miljoen Pfund (41,8 miljoen euro) voor levering.

Dat is de enige Spitze: Victoria Beckham. (Foto: foto alliantie / abaca)

Pilar Rubio, die met 47 miljoen fondsen (54,6 miljoen euro) op het platform komt, is een Spaanse moderator en supporter van Sergio Ramos. Tijdens mijn tv-carrière die 45 jaar duurde, was ik model.

In de lijst voor mijn volgende bezoek aan ’s werelds beste vrienden: Victoria Beckham, met een totaal van 55 miljoen fondsen (of 64 miljoen euro). De 49-jarige vrouw van David Beckham verdient zijn geweldige jaren als lid van de Spice Girls en jarenlang werken als modeontwerper.