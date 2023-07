Am Donnerstag hat Netflix mit der Veröffentlichung von ein neues Handyspiel zu seiner wachsenden Spielebibliothek hinzugefügt Zu heiß zum Anfassen 2. Dieses Spiel ist kostenlos und ohne Werbung oder Paywalls mit einem Netflix-Abonnement (ab 7 $, 7 £ oder 7 AU $ pro Monat) auf Android- und iOS-Geräten erhältlich.

Dieses storybasierte Spiel basiert auf der beliebten Netflix-Dating-Gameshow. Zu heiß zum Anfassen, und Netflix veröffentlichte das Spiel etwa eine Woche nach der Premiere der fünften Staffel der Serie. Bereits im Dezember wurde eine frühere Version des Spiels veröffentlicht – Too Hot to Handle: Love Is a Game.

Wenn Sie mit der Show nicht vertraut sind, gewinnen die Teilnehmer einen Hauptpreis in Höhe von 100.000 US-Dollar, wenn sie es schaffen, einen Monat lang keine körperliche Beziehung zu irgendjemandem im Haus zu haben. Stattdessen werden die Teilnehmer ermutigt, auf andere Weise sinnvollere Verbindungen untereinander zu pflegen, und jedes Mal, wenn jemand gegen die Regeln verstößt, sinkt der Geldpreis.

Diese Fortsetzung des ursprünglichen Handyspiels folgt der gleichen Formel wie die Serie, es gibt jedoch mehr Möglichkeiten, Ihren Charakter und die Art von Person, mit der Ihr Charakter kompatibel ist, anzupassen.

Chloe Veitch ist deine persönliche Liebesguruin im Spiel. Netflix

Sie können Ihrem Charakter Schönheitsflecken und medizinische Prothesen verleihen und Sie können die Person Ihrer Träume zu jemandem machen, der regelmäßig ins Fitnessstudio geht oder einen ruhigen Abend mit seinem Lieblingsbuch genießt. Sie können sogar das Sternzeichen der Person Ihrer Träume auswählen. Wenn Sie also ein Fisch sind, arbeiten Sie vielleicht am besten mit einem bodenständigen Stier oder einem ehrgeizigen Steinbock zusammen?

Fans der Serie werden auch Chloe Veitch wiedererkennen, einen der Stars der ersten Staffel von Too Hot to Handle. Sie veranstaltet Workshops und ist Ihr persönlicher Liebes-Guru im Spiel.

Du hast Zugriff dieses Spiel und andere mit einem der Netflix-Abonnements, die bei 7 $ pro Monat beginnen. Um auf Netflix-Spiele zuzugreifen, öffnen Sie die Netflix-App auf Ihrem Android- oder iOS-Gerät und scrollen Sie auf der Startseite nach unten, bis Sie das sehen Handyspiele Karussell und tippen Sie auf das Spiel, das Sie spielen möchten.