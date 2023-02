Tony Hawk spendet Erlöse aus Fotos an Tire Nichols Fund

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Skateboard-Legende Tony Hawk sagt, dass er die Hälfte des Erlöses aus signierten Fotos von sich und dem BMX-Fahrer Rick Throne an den Gedenkfonds für Tire Nichols spenden wird.

„Mein Erlös davon geht an den Tire Nichols Memorial Fund, der Pläne zum Bau eines öffentlichen Skateparks zu seinen Ehren beinhaltet; während unsere Welten weiterhin um seinen Verlust trauern“, twitterte Hawk am Freitag. „Er war neben anderen bewundernswerten Eigenschaften ein talentierter Skater. Lasst uns sein Vermächtnis am Leben erhalten.“

Die Fotos können auf Thornes Website für 30 US-Dollar erworben werden. Es werden nur 1.000 Exemplare zum Verkauf angeboten.

Die Hälfte des Erlöses aus den signierten Fotos geht an Nichols Gedenkfonds, „um seiner Familie zu helfen und einen Memorial-Skatepark in seinem Namen zu bauen, der seine Liebe zum Skateboarden ehrt“, so Thornes Website.

Nichols war ein 29-jähriger Skateboardfahrer, FedEx-Mitarbeiter und Vater eines 4-jährigen Jungen.

Er starb am 10. Januar, nachdem die Polizei ihn wegen eines angeblichen Verkehrsverstoßes angehalten und geschlagen hatte. Das Video, das auf Druck von Nichols Familie veröffentlicht wurde, zeigt Beamte, die ihn niederhielten und ihn wiederholt mit einem Schlagstock schlugen, traten und schlugen, während er nach seiner Mutter schrie.

Sechs Beamte wurden inzwischen entlassen und angeklagt. Ein weiterer Beamter wurde suspendiert, aber nicht identifiziert.

Die Associated Press