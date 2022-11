Tony Finau knüpft mit acht unter 62 an sein Karrieretief an und sorgt bei den Houston Open | für eine große frühe Führung Golf-News

„Sie haben die Teeboxen so aufgestellt, dass wir sie ausnutzen mussten. Wir haben die bessere Welle. Sechsunddreißig Löcher sind noch viel Golf übrig, und es ist schwieriger, bei Nordwind zu punkten. Aber ich freue mich darauf Herausforderung“ – Finau; Sehen Sie sich die Houston Open die ganze Woche über live auf Sky Sports Golf an

Höhepunkte der zweiten Runde der Houston Open auf dem Memorial Park Golf Course.

Tony Finau beendete seine Eröffnungsrunde mit einer Reihe von Birdies und nahm dann den Schwung direkt in den Freitag mit, indem er 10 Birdies machte, um sein Karrieretief mit einem Acht-unter-62 zu erreichen, um eine große frühe Führung bei den Houston Open aufzubauen.

Finau war spät in der Runde im Memorial Park von seiner besten Seite, indem er mit drei Birdies in Folge abschloss. Sein letzter Schlag aus dem leichten Rough links vom 18. Fairway hatte immer noch genug Spin, um etwa 1,20 Meter vom Loch entfernt nach oben zu kommen.

Er war bei 13-unter 127 und vier Schlägen Vorsprung auf Patrick Rodgers (63) unter den frühen Startern.

Masters-Champion Scottie Scheffler war unter denen, die spät spielten, und sie würden wahrscheinlich einen ganz anderen Golfplatz sehen. Die Vorhersage war für den Nachmittag mit Gewittern mit etwas Regen und böigen Bedingungen, da der Wind aus dem Norden dreht und die Temperaturen um etwa 20 Grad fallen.

Ebenfalls spät spielten Alex Noren und Aaron Wise, die sich mit Finau die 18-Loch-Führung teilten.

Mehrere Tee-Boxen und Pin-Positionen wurden angepasst, um die Vorhersage zu berücksichtigen. Finau und die anderen Frühstarter hatten relativ ruhige Bedingungen und er wusste, dass Freitagmorgen die Zeit war, um zu punkten. Genau das hat er getan.

„Sie haben die Teeboxen so aufgestellt, dass wir sie ausnutzen mussten. Wir haben die bessere Welle“, sagte Finau. „36 Löcher ist noch viel Golf übrig, und es ist schwieriger, bei Nordwind zu punkten. Aber ich freue mich auf die Herausforderung.“

Finau hatte zuvor vier Mal eine 62, zuletzt bei den Canadian Open in diesem Sommer.

Rodgers traf seinen zweiten Schlag innerhalb von zwei Fuß am dritten Loch mit Par 5 und er startete auf den Back Nine für einen Eagle und beendete mit zwei Birdies für seine 63.

Er war vor zwei Wochen bei der vom Wind verwehten Bermuda-Meisterschaft spät im Rennen und belegte den dritten Platz in seinem Streben, endlich auf der PGA Tour zu gewinnen. Rodgers gehörte zur Elite, als er Stanford vor einem Jahrzehnt verließ, und wuchs in denselben Junioren-Golfkreisen auf wie Jordan Spieth und Justin Thomas.

„Es ist ein schmaler Grat hier draußen. Es braucht viel Geduld. Ich kann hier auf dieser Tour keinen Sieg erzwingen und ich kann die Bedingungen und die Pausen oder das, was andere tun, nicht kontrollieren“, sagte Rodgers. „Wenn ich mich gut auf das konzentriere, was ich kontrollieren kann, und mich in meinem Spielverlauf verliere, stütze ich mich jedes Mal.“

Finau schoss am Donnerstagnachmittag 30 auf den ersten neun des Memorial Park und beendete das Spiel mit einem 35-Fuß-Birdie-Putt. Etwa 12 Stunden später war er wieder auf dem Platz, rollte auf dem ersten Loch einen par-sparenden 15-Fuß-Schlag und landete weitere 30 auf den ersten neun.

„Ich habe gestern auf meinen letzten Neun einen Fünfer beendet und diesen Schwung direkt in den heutigen Tag mitgenommen“, sagte Finau.

„Ich dachte, ich hätte auf Nr. 1 einen riesigen Putt für Par gemacht, und dann war ich irgendwie auf dem Weg zu den Rennen. Ich habe auf Nr. 2 fast ein Hole-in-One gemacht und bin von dort aus einfach gecruist. Es war wirklich schöne Golfrunde.“

